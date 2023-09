Pazienza al capolinea, con Pogba è finita: “Rescissione”

La pazienza con Pogba è già terminata per alcuni tifosi. E intanto arriva l’esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto il francese

Paul Pogba ha rimediato un altro infortunio nella giornata di ieri, poco dopo il suo ingresso in campo al Castellani nella partita contro l’Empoli.

Il centrocampista francese aveva anche ritrovato il gol con uno dei suoi marchi di fabbrica, il tiro al volo di destro, annullato però dal VAR che ha segnalato un precedente fuorigioco di un compagno di squadra. Massimiliano Allegri ha spiegato che il giocatore ha sentito tirare nella parte posteriore della gamba, se pur sia rimasto in campo. Nella giornata di oggi Pogba si è sottoposto ad esami strumentali, così come Federico Gatti che, anche lui, nella partita contro l’Empoli di domenica sera ha rimediato un infortunio. Di seguito il comunicato del club bianconero sulle condizioni dei due calciatori.

Juventus, esclusa lesione per Pogba: distorsione per Gatti. L’attacco social al francese

“Paul Pogba e Federico Gatti sono stati sottoposti nella giornata di oggi ad esami strumentali presso il J|Medical in seguito agli infortuni riportati ieri durante la gara con l’Empoli.

Gli accertamenti diagnostici di Paul Pogba hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato un lieve sovraccarico a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra, mentre Federico Gatti ha riportato una distorsione della caviglia sinistra. I due calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.

Se per Gatti il problema è più serio e i tempi di recupero potrebbero rivelarsi più lunghi, invece, un sospiro di sollievo per Allegri in merito alle condizioni di Paul Pogba. se pur alcuni tifosi sembrino già essere contro di lui. Infatti il francese aveva pubblicato un post Instagram con la scritta “Fino alla fine”, accompagnato da un cuore bianco. I commenti di alcuni tifosi non sono stati esattamente di supporto all’ex Manchester United.

Tra i commenti uno recita “Fino alla rescissione”, segnale che la presenza di Paul Pogba alla Juventus non è più gradita per molti appassionati dei colori bianconeri.