Affare saltato a un passo dalla firma: c’entra ancora Pogba

Affare saltato a un passo dalla firma: da Pogba al nuovo innesto il passo è stato breve. Ecco i motivi del mancato accordo

C’è stato un momento, e sono state solamente voci mai fondate e smentite pure in maniera ufficiale dai due club, in cui si è parlato di Paul Pogba come possibile acquisto del Galatasaray. Un nome che da quelle parti piaceva, eccome, ma mai è stato così vicino a vestirsi di giallorosso.

La trattativa che invece i turchi stavano portando avanti era quella per Vecino, centrocampista della Lazio che Sarri non ha mandato in campo nemmeno un minuto nella vittoriosa trasferta contro il Napoli. Un segnale anche per il mercato, ovviamente. Ma i media turchi, in questo momento, riportano come l’affare sia ormai saltato dopo quella che è stata una vera e propria rivolta popolare contro questo innesto. Da quelle parti oltre Pogba si parlava pure di De Paul dell’Atletico Madrid, e di altri nomi importanti, ovviamente. Ma nessuno aveva in mente di prendere Vecino, tant’è che l’affare non si farà a meno di clamoroso e non pronosticabili, adesso, colpi di scena.