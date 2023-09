Juventus, l’agente esce allo scoperto sul rinnovo: il punto

L’agente esce allo scoperto in merito al rinnovo del suo assistito e spiega la situazione attuale con la Juventus: il punto del procuratore

Il calciomercato estivo si è concluso e per la Juventus è tempo di pensare solo al campo e ai risultati in campionato.

Quest’anno i bianconeri non giocheranno alcuna competizione europea e il loro focus potrà essere esclusivamente sul campionato, naturalmente non tralasciando la Coppa Italia che diventa un obiettivo concreto per la squadra di Massimiliano Allegri. Il mercato dei bianconeri è stato povero di entrate, come dimostra l’arrivo del solo Timothy Weah. La Juventus si è concentrata principalmente sulle uscite che hanno alleggerito radicalmente il monte ingaggi e abbassato notevolmente l’età media della rosa. Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado, Angel Di Maria, Leandro Paredes hanno lasciato Torino nell’estate di mercato, facendo risparmiare al club circa 70 milioni di euro in termini di stipendi. Inoltre si aggiunge anche la cessione di Denis Zakaria che, rientrato dal prestito al Chelsea, è passato a titolo definitivo al Monaco. Una cessione che è valsa 20 milioni di euro nelle casse della Juventus. Adesso i bianconeri si concentreranno sui rinnovi e in merito a un difensore è intervenuto l’agente.

Juventus, l’agente di Rugani allo scoperto: “Nessun incontro”

Il giocatore in questione è Daniele Rugani, in scadenza con la Juventus a giugno 2024 e ormai ai margini del progetto bianconero.

L’anno scorso ha disputato appena 11 presenze in stagione, di cui solo 9 in campionato. Quest’anno nelle prime 3 giornate non è ancora sceso in campo e il suo futuro è ancora decisamente incerto. Davide Torchia, agente di Rugani, ha parlato ai microfoni di ‘TuttoJuve’, in merito alla situazione del difensore bianconero e alla questione legata al rinnovo: “Al momento non c’è stato alcun incontro con la società per parlare di rinnovo. C’è solo un’idea di massima al momento. Vedremo se potrà svilupparsi qualcosa nel corso dei prossimi mesi”. Parole che lasciano ancora aperta la possibilità di un’estensione contrattuale da parte del centrale ex Empoli che nelle ultime due stagioni in bianconero è sempre stato in ombra, senza mai trovare un minutaggio soddisfacente. A 29 anni potrebbe sentire l’esigenza di andare anche altrove.