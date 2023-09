Juventus, risparmio di 67 milioni: la mossa vincente della società

La Juventus alleggerisce il monte ingaggi e risparmia 67 milioni di euro: la mossa vincente della società bianconera

Il calciomercato estivo della Juventus non è stato certamente entusiasmante, soprattutto rispetto alle passate sessione alle quali ci aveva abituato.

L’anno scorso erano arrivati giocatori di grande spessore, da Vlahovic a gennaio a Bremer a giugno. Ma anche profili esperti e di caratura internazionale come Di Maria, Milik, Paredes. Quest’anno l’unico vero acquisto registrato dalla Juve è stato quello di Timothy Weah, arrivato dal Lille. A questo si aggiunge il ritorno di Arkadiusz Milik, di fatto un nuovo acquisto, ma anche il rinnovo di Adrien Rabiot quando ormai sembrava certo il suo addio. Sono state tante invece le uscite, soprattutto di giocatori di spessore che hanno alleggerito notevolmente il monte ingaggi. Leonardo Bonucci all’Union Berlino, Juan Cuadrado all’Inter, Angel Di Maria al Benfica, Leandro Paredes alla Roma. Giocatori con ingaggi molto alti che hanno permesso alla Juventus di registrare complessivamente 67 milioni di euro in meno a bilancio rispetto alla stagione 2022/2023.

Juventus, 67 milioni in meno a bilancio rispetto alla scorsa stagione

Nella passata stagione si contava a bilancio un totale di 296 milioni di euro tra i giocatori tesserati.

Solo con gli addii di Bonucci, Cuadrado e Di Maria, la Juventus ha risparmiato circa 40 milioni di euro complessivi a stagione tra gli ingaggi dei tre calciatori. A meno di eventuali innesti nel mercato di gennaio o di altre situazioni, la rosa della Juventus quest’anno avrà un valore complessivo di 229 milioni di euro, come sottolineato da Calcio&Finanza, ben 67 milioni in meno della scorsa stagione. Oltre ad aver alleggerito il monte ingaggio, la Vecchia Signora ha anche abbassato notevolmente l’età media, ad esempio inserendo un classe 2000 come Weah al posto di un classe ’88 come Cuadrado. I bianconeri hanno reinserito anche Andrea Cambiaso, anche lui classe 2000. Inoltre Allegri già dall’anno scorso ha inserito in prima squadra diversi giovani delle Next Gen come Samuel Iling-Junior, Nicolò Fagioli, Fabio Miretti ma anche Soulé e Barrenechea, attualmente in prestito al Frosinone.