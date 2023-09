Federico Chiesa è diventato indispensabile per la Juventus e adesso punta il record di Cristiano Ronaldo

Federico Chiesa si sta riprendendo la Juventus. Il figlio d’arte ha iniziato la nuova stagione con un altro piglio e con l’entusiasmo di un tempo.

Il primo gol della stagione bianconera lo ha realizzato lui nella trasferta di Udine e anche ieri contro l’Empoli è andato in rete, sancendo il definitivo 2-0 della squadra di Massimiliano Allegri. L’ex Fiorentina sembra un altro giocatore rispetto alla scorsa stagione dove ha sofferto per ritrovare la condizione ideale dopo il grave infortunio al ginocchio. Anche Massimiliano Allegri ha sottolineato come Chiesa abbia ritrovato fiducia nei propri mezzi: “L’ho visto con un piglio diverso. Federico deve convincersi di essere una punta, poi a volte può partire dall’esterno, altre volte dal centro. Uno con un piede e un tiro come il suo, deve giocare vicino alla porta e può fare 14-16 gol“.

Juventus, Chiesa punta il record di Ronaldo: 4 trasferte in gol

Adesso Chiesa sembra essere pienamente recuperato, quanto meno sotto l’aspetto mentale e della fiducia.

In 3 partite ha già collezionato 2 gol e sembra sempre più a suo agio nel ruolo di attaccante al fianco di Dusan Vlahovic. Adesso Chiesa si prepara ad eguagliare il record di un certo Cristiano Ronaldo. Il portoghese è stato l’unico calciatore della Juventus a segnare in 5 trasferte consecutive in Serie A. Federico Chiesa lo ha fatto in 4 trasferte e, qualora dovesse segnare nella prossima partita fuori casa della Juventus, eguaglierebbe il primato di CR7. Oltre alle due trasferte di questa stagione, quelle contro Udinese ed Empoli, Chiesa aveva segnato anche nelle ultime due gare fuori casa dello scorso campionato, tra cui proprio l’Udinese di Sottil. Un traguardo che il figlio d’arte vuole eguagliare e magari anche superare e che potrà materializzarsi nella gara del 24 settembre al Mapei Stadium contro il Sassuolo.