Juventus, operazione rinnovi: da Gatti ai big dell’attacco

Per la Juventus inizia il piano rinnovi: da Federico Gatti a Daniele Rugani. Il punto

Con la chiusura del calciomercato estivo, in casa Juventus è tempo di pensare ai rinnovi e per farlo la società avrà bisogno di rivedere alcune situazioni contrattuali.

Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna sfrutteranno il mese di settembre per concentrarsi su questo tema, valutando i ritocchi di stipendio di alcuni giocatori ma anche alcuni adeguamenti al ribasso. L’obiettivo principale rimane sempre quello della sostenibilità, quella che la Juventus ha cercato di tenere a mente in questa sessione di mercato, liberandosi di alcuni ingaggi molto pesanti. Con gli addii di Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Angel Di Maria e Leandro Paredes il monte ingaggi si è notevolmente abbassato, così come l’età media della rosa che ha visto l’inserimento anche del giovane classe 2000 Timothy Weah.

Juventus, Gatti e Huijsen verso il rinnovo. Il punto su Rabiot, Chiesa e Vlahovic

Uno dei primi che potrebbe rinnovare in casa Juventus è Federico Gatti. Il difensore ex Frosinone sta prendendo sempre più terreno nella nuova Juve e si appresta a prolungare fino al 2028.

Nei prossimi giorni l’entourage del difensore incontrerà la dirigenza bianconera per trovare l’accordo definitivo con conseguente adeguamento del contratto. Un altro calciatore prossimo al rinnovo è il giovane talento classe 2005 Dean Huijsen, già nel giro della prima squadra. In questo inizio di campionato è stato convocato da Allegri, sia con l’Udinese che col Bologna. Il 18enne olandese si appresta a rinnovare di un altro anno il suo contratto, attualmente in scadenza a giugno 2027. Se pur non sia un giocatore centrale nello scacchiere d Allegri, anche Daniele Rugani potrebbe presto rinnovare con la Juventus. I bianconeri puntano a ridimensionare l’ingaggio dell’ex Empoli che attualmente percepisce circa 3 milioni a stagione. L’idea è quella di un ingaggio ridotto ma con più anni di contratto, rispetto a quello attuale in scadenza nel 2024. Oltre alla questione Pogba, big come Chiesa, Vlahovic, Rabiot e Szczesny sono calciatori che il club intende blindare. I bianconeri potrebbero concentrarsi prima sulla questione Rabiot che di recente ha esteso il suo contratto fino al 2024 ma che l’anno prossimo potrebbe essere nuovamente in procinto di partire a parametro zero. Una situazione che la Juventus cercherà in tutti i modi di evitare muovendosi in anticipo.