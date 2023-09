Colpo di scena Juventus: Pogba ora firma

Colpo di scena in casa Juventus: incontro con l’agente di Paul Pogba. Adesso la firma può arrivare

Il futuro di Paul Pogba potrebbe essersi sbloccato. La Juventus è pronta a fare la sua proposta all’entourage del calciatore.

Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, la Juventus è a lavoro per il rinnovo del centrocampista francese. La Vecchia Signora vuole blindare i suoi big, quelli da cui intende ripartire per provare a lottare per lo scudetto. Naturalmente in primo piano ci sono Federico Chiesa e Dusan Vlahovic ma anche Pogba potrebbe essere blindato dalla società, se pur le incognite sulle sue condizioni siano molte. La società ha già pianificato un incontro con l’agente del francese, Rafaela Pimenta. Il calciatore ha grande voglia di rilanciarsi in bianconero, come dimostra anche la sua scelta di rifiutare le proposte dall’Arabia Saudita. Alla luce dei suoi numerosi infortuni, la Juventus ha intenzione di proporre al suo agente una rimodulazione dell’attuale ingaggio di 8 milioni netti a stagione più 2 di bonus. Anche in queste prime giornate gli infortuni si sono palesati per l’ex Manchester United che nella 3a giornata contro l’Empoli ha accusato un dolore nella parte posteriore della coscia. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni ma resta il fatto che le sue condizioni fisiche rimangono precarie e danno poche garanzie a Massimiliano Allegri.

Juventus, incontro con la Pimenta per il futuro di Pogba: le condizioni dei bianconeri

La speranza dei bianconeri è quella di ricevere un’apertura in questo senso, soprattutto da parte del calciatore e della Pimenta.

Dopo una stagione tormentata dagli infortuni, in cui Pogba ha collezionato appena 161 minuti, è lecito da parte della società richiedere un adeguamento delle condizioni contrattuali. La Juventus ha grande voglia di dare ancora fiducia al giocatore, a condizione che si riesca ad arrivare a un punto d’incontro per quanto riguarda l’ingaggio molto oneroso del calciatore. Il programma rinnovi riguarderà anche Federico Chiesa e Wojciech Szczesny, anche loro con contratti molto pesanti dal punto di vista economico. Anche loro rappresentano due punti fermi della squadra di Allegri che ha già alleggerito notevolmente il monte ingaggi in questa sessione di mercato con gli addii di Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Leonardo Bonucci. Si attendono sviluppi su Pogba dopo l’incontro con l’entourage del francese.