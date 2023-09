Incubo sconfitta a tavolino contro l’Empoli: comunicato UFFICIALE

E’ una settimana un po’ anomala per il calcio italiano, visto che i campionati sono fermi per gli impegni delle varie nazionali.

Dunque nel weekend che si sta avvicinando non ci saranno partite di serie A e serie B, con buona pace dei tifosi che guarderanno magari altre competizioni o magari si rilasseranno con qualche giorno al mare o in montagna.

Non ci sarà in campo nemmeno il campionato Primavera, che sta regalando delle ottime soddisfazioni in casa Juventus. I giovani bianconeri hanno infatti conquistato sei punti nelle prime due gare disputate, vinte con pieno merito. A conferma di come il lavoro di crescita dei talenti in casa Juve prosegue senza soste. Nel prossimo turno ci sarà l’Empoli sulla strada della squadra di Paolo Montero.

Primavera, non omologato il risultato di Roma-Empoli

Nel campionato Primavera c’è una partita il cui risultato non è stato omologato da parte del giudice sportivo, come si legge nel comunicato ufficiale. Stiamo parlando della sfida tra la Roma e l’Empoli, che si è conclusa sul risultato di 5-3 a favore dei giallorossi al termine di novanta minuti pieni di emozioni.

Giallo dall’ultima giornata del Campionato Primavera 🔴 Empoli-Roma, finita 3-5 sul campo ancora non ha il risultato omologato ma SUB IUDICE. Probabile utilizzo non idoneo dei fiori quota, su cui però il regolamento ha una sua zona d’ombra#ASRoma @tvdellosport pic.twitter.com/s2Cqf5uWYz — GianluVisco (@GianluVisco) September 5, 2023

Cosa è successo? Il comunicato non lo spiega, ma dietro questa decisione potrebbe esserci un ricorso promosso dalla formazione toscana. Dito puntato contro i giallorossi, che avrebbero mandato in campo sette elementi nati nel 2004, mentre nel regolamento del campionato Primavera è consentito metterne in formazione solamente sei. Potrebbe esserci dietro l’angolo dunque l’incubo di una sconfitta a tavolino per la Roma di Guidi, vedremo quale sarà la decisione del giudice sportivo.