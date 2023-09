Processo Juventus, dentro o fuori clamoroso: si decide tutto oggi

Processo Juventus, si decide tutto oggi. La Corte di Cassazione nella mattinata prenderà una decisione definitiva sulla questione

Oggi è una giornata importante per il processo Prisma, quello contro la Juventus: la Corte di Cassazione infatti deciderà sullo spostamento, come richiesto dalla società bianconera, sulla questione territoriale. Il tutto si dovrebbe spostare da Torino e Milano, si legge oggi anche su TuttoSport.

L’inchiesta Prisma nel corso di questo periodo ha perso già due pezzi importanti: l’addio di Santoriello in primis e l’archiviazione di Orsolini. Adesso questo nuovo passaggio fondamentale dove è probabile che venga tolta la competenza ai pm torinesi così come vuole il club del presidente Gianluca Ferrero. Una situazione quindi in divenire con una scelta definitiva, una sentenza, che come detto dovrebbe arrivare nella mattinata di oggi. Anche se una comunicazione ufficiale, ovviamente, potrebbe pure esserci nel pomeriggio. In ogni caso non si andrà oltre il 6 settembre.