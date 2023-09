Calciomercato Juventus, un attaccante è pronto a firmare: non è Vlahovic

Calciomercato Juventus, firma un attaccante. Alla Continassa il lavoro non manca mai. Il progetto-Giuntoli prosegue il suo cammino senza soluzione di continuità.

Calciomercato Juventus? Ma come il mercato non si è ufficialmente concluso alle ore 20.00 di venerdì 1°settembre? Sicuramente. Su questo non ci sono dubbi. Soltanto che il mercato, come si è soliti dire, è in realtà sempre aperto e trattative possono avviarsi, o proseguire, e magari concludersi ufficiosamente anche al di fuori delle date canoniche.

E poi esistono diverse tipologie di mercato. C’è un mercato che guarda all’esterno, nella ricerca di nuovi profili da inserire nella rosa e poi c’è un mercato interno, rivolto esclusivamente a giocatori che già appartengono alla società. Elementi della rosa che si ritiene importanti nel breve, o nel medio-lungo periodo, e che pertanto risulta indispensabile vincolare con rinnovi contrattuali ad hoc.

E’ vero che il mercato è ufficialmente chiuso, ma il nuovo corso della Juventus prevede un mercato parallelo fatto di rinnovi contrattuali che presentano finalità diverse a seconda di chi li sottoscrive. Rinnovi contrattuali necessari per spalmare in più anni gli ingaggi più elevati e non più sostenibili e ridurre così il monte-stipendi. Poi i rinnovi, anche per un solo anno, dettati dall’esigenza di dare maggiore forza alla società in caso di cessione.

E poi vi sono i normali rinnovi pluriennali con un occhio, però, sempre rivolto ad una sostanziale riduzione degli ingaggi. Adesso tocca ad un attaccante porre in calce la sua firma ad un rinnovo contrattuale e non si tratta di Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus, firma un attaccante

La lista dei rinnovi sicuri, possibili o probabili in mano a Cristiano Giuntoli è decisamente lunga e tra poco potrebbe toccare ad uno degli attaccanti di Massimiliano Allegri.

Come ci informa La Gazzetta dello Sport la Juventus ha messo nel mirino dei rinnovi quello riguardante Moise Kean. L’attaccante, classe 2000, ha un contratto in essere con scadenza il 30 giugno 2025. La società bianconera vorrebbe prolungarlo di uno/due anni diminuendo, però, l’ingaggio da riconoscere al giocatore. Il giovane attaccante di Vercelli è soltanto il primo di una lunga lista. Poi toccherà a profili allegriani quali Szczesny e Rabiot.

Il grande cambiamento in atto in casa Juventus passa anche attraverso questi passaggi. L’ormai famosa sostenibilità si raggiunge anche così, spalmando gli ingaggi in più anni in maniera da alleggerire il bilancio annuo della società alla voce uscite. Più passano i giorni e più si riesce a comprendere le difficoltà incontrate da Giuntoli nella sessione di mercato appena terminata ed il perché di quello che è stato definito il non-mercato bianconero.