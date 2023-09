Pogba ha accettato: contratto pronto a prezzo stracciato

Pogba ha accettato: il francese avrebbe detto sì al nuovo contratto con i bianconeri. Un amore per la Juventus mostrato con i fatti

Anche se fino al momento, da un anno a questa parte e cioè da quando è tornato a vestire il bianconero non ha mai inciso, purtroppo, sono molti quelli che ancora sognano un Pogba determinante, come quello visto nella sua prima esperienza alla Juventus.

I risultati degli esami dopo il fastidio di Empoli hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a lui e allo staff tecnico di Massimiliano Allegri che lo avrà a disposizione sin dal rientro dopo la sosta. Una bella notizia, che a quanto pare si va ad aggiungere ad un’altra. Nei giorni scorsi infatti vi abbiamo parlato di un incontro tra Giuntoli e l’entourage di Pogba per il rinnovo del contratto con uno stipendio ridotto. Bene, secondo quelle che sono le informazioni riportato dall’insider Juventino Semper, il francese avrebbe detto di sì a questa richiesta bianconera.

Pogba ha accettato, ecco l’indiscrezione

Un segnale d’amore nei confronti della Juventus che vale tanto. Pogba, dopo il suo rientro a Torino dallo United ha dato pochissimo per non dire nulla e forse ha capito di dover fare un passo indietro. Se le indiscrezioni che arrivano venissero confermate allora non c’è dubbio che anche il prossimo anno il centrocampista francese sarà in bianconero. Sperando ovviamente di vederlo in campo con continuità, cosa mai successa.

Un Pogba in forma fa decisamente la differenza, sempre. Questo lo sappiamo tutti e non ci sono realmente motivi per non pensarlo. Il problema però è appunto questo, la sua tenuta fisica: un campione falcidiato da molteplici infortuni che non lo lasciano mai tranquillo, mai sereno. Vedremo. In ogni caso la notizia è questa, e va riportata. Sperando poi possa essere tutto confermato dai fatti.