Processo Juventus: “Gravità inaudita”. Polemiche infinite

Processo Juventus, la sentenza della Cassazione che ha spostato a Roma la questione ha subito alimentato le polemiche. Ecco quello che è successo

Nella tarda serata di ieri la Cassazione ha deciso di spostare il Processo Prisma da Torino a Roma. Nemmeno a Milano, come si pensava. Una sentenza voluto dai legali bianconeri che hanno piazzato un colpo importante. E ovviamente questa decisione ha fatto scattare in maniera immediata le polemiche.

I tifosi bianconeri sui social si sono scatenati, immediatamente. Commenti che lasciano pochissimo spazio a delle interpretazioni. Commenti che vanno contro la giustizia sportiva che l’anno scorso ha praticamente affossato la Juventus: non solo per un campionato sulle montagne russe, con punti tolti, poi ridati, e poi tolti di nuovo a dieci minuti dall’inizio di una partita e una cosa del genere non si era praticamente mai vista, ma anche l’esclusione dalle Coppe. Che sotto l’aspetto economico ha lasciato degli strascichi importanti, decisivi potremmo dire per quello che poi è stato anche il calciomercato estivo.

Processo Juventus, polemiche accese

Adesso i tempi saranno lunghi, perché si ripartirà dalla fase istruttoria, con una sentenza però sportiva già emessa. Le incongruenze, insomma, sono diverse. Molteplici. Andiamo a vedere quindi adesso quelli che sono stati i commenti che maggiormente hanno colpito sui social. E c’è chi chiede, ovviamente, chi pagherà adesso per tutto quello che è stato nei mesi scorsi.

Ora che la #Cassazione ha spostato il processo da #Torino a #Roma, si riparte dalla fase istruttoria, ragion per cui i tempi saranno lunghi. Intanto, la giustizia sportiva ha emesso le sue sentenze in barba ai dettami della stessa Costituzione. Italia, anno 2023 #Prisma #Juventus — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) September 6, 2023

Ora John #Elkann, visto che la #Juventus non è il problema ma la soluzione, vogliamo radere al suolo il calcio italiano e rifondarlo completamente?

Troppa incompetenza, fanatismo e livore ingiustificato, hanno affossato il calcio italiano, che così facendo rischia di svanire. — MomoSaid (@MomoSaidMomo) September 7, 2023

Bene, quindi la Cassazione ha tolto alla procura di Torino l'inchiesta #Prisma sulla #Juventus trasferendo gli atti alla procura di Roma. #Santoriello e la sua gang “odio la Juve” non competenti, ma Juve condannata e penalizzata.

Ora chi paga @andreaabodi? #Chine? #Gravina? — Giunnes (@Giunnes) September 7, 2023