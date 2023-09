Calciomercato Juventus, accordo imminente: firma da 15 milioni

By

Calciomercato Juventus, accordo imminente. Lavori in corso in casa Juventus. La fine del mercato non ha esaurito le questioni presenti sul tavolo di Giuntoli.

I primi due mesi effettivi di Cristiano Giuntoli alla Continassa sembra che siano stati utilizzati per acclimatarsi. La Juventus è, per la sua storia, qualcosa di profondamente diverso dagli altri club.

Una secolare proprietà che si tramanda di generazione in generazione e che costituisce un esempio che ha pochi eguali nel mondo dello sport. Il nuovo direttore dell’area tecnica della Juventus è sbarcato a Torino in una fase di profondo cambiamento. Di questo cambiamento Giuntoli rappresenta il volto più visibile e rappresentativo. Spetterà a lui ricostruire dalle fondamenta una Juventus in grado di tornare a vincere tenendo a bada i conti.

E con i conti della Juventus Giuntoli ha già da tempo fatto…i conti. Li ha fatti prima e durante il periodo del mercato estivo e continua a farli. Nel momento in cui le cessioni non possono alleviare le sofferenze del bilancio bianconero, occorre operare in maniera diversa. Il monte-ingaggi della Juventus è ancora il più alto della Serie A e presenta anomalie ingiustificabili con un Alex Sandro che guadagna quanto Lautaro Martinez!

E’ lì che occorre intervenire.

Calciomercato Juventus, accordo imminente

Ed è lì che Giuntoli intende intervenire. Occorre diminuire sostanzialmente l’esborso annuo per gli stipendi dei calciatori, alcuni dei quali continuano a percepire somme insostenibili in riferimento all’attuale stato delle casse della Juventus, ed oltretutto ingiustificabili se rapportate al reale contributo tecnico.

Wojciech Szczesny rappresenta una delle colonne della Juventus di Allegri. Il portiere polacco, arrivato alla Juventus nel 2017, ha un contratto in essere con la società bianconera che si esaurirà il 30 giugno 2025. Riguardo il futuro prossimo del numero uno della nazionale polacca si è espresso Nicolò Schira.

“La Juventus è pronta a aprire una trattativa per ridurre lo stipendio di Wojciech Szczesny agli attuali 7 milioni di euro all’anno a 5 milioni di euro all’anno. Se accetterà l’offerta della Juve, il suo contratto (in scadenza nel 2025) sarà prolungato fino al 2026“. La strategia della Juventus e di Giuntoli è chiara, rinnovare i contratti spalmando gli ingaggi su più anni.

Il portiere polacco è soltanto uno dei grandi nomi della rosa della Juventus che saranno interessati alle nuove proposte della società bianconera. Anche per la Juventus si prospetta un autunno caldo, dove il progetto di profondo rinnovamento voluto da Giuntoli proseguirà senza interruzioni.

Almeno questa è la speranza della dirigenza bianconera, perché di mezzo c’è sempre il bilancio. La priorità assoluta.