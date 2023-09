Calciomercato Juventus, rifiuto e via libera Giuntoli: ecco il rinforzo

Calciomercato Juventus, il rifiuto dà il via libera a Giuntoli che a gennaio potrebbe andare all’assalto. Ecco il rinforzo in mezzo al campo

Un rifiuto che, di fatto, potrebbe essere un via libera per Massimiliano Allegri e per Cristiano Giuntoli. Anche perché oggettivamente il calciatore non è mai uscito dai radar bianconeri. Se a questo interesse risaputo ci aggiungiamo quello che è il momento di difficoltà oggettiva di Manuel Locatelli, il quadro potrebbe essere bello chiaro.

Il nome in questo caso è quello di Jorginho, centrocampista dell’Arsenal, in uscita, che però ha detto di no all’interesse del Fenerbahce. Non vuole andare in Turchia il centrocampista dei Gunners e, ad aprire spiragli, anche belli grandi, verso un suo ritorno in Italia, ci ha pensato l’agente Joao Santos, che ha parlato in questo modo a Radio Kiss Kiss Napoli.

Calciomercato Juventus, ecco le parole dell’agente di Jorginho

A specifica domanda su un possibile ritorno in Italia, magari anche (e questo lo aggiungiamo noi), nella prossima finestra di mercato, l’agente del calciatore ha risposto in questo modo, non chiudendo, come potrete leggere, la porta a questa possibilità.

“Perché no? Se una squadra italiana dovesse aver bisogno di un calciatore con le caratteristiche di Jorginho saremmo disposti a parlarne” ha spiegato colui che gestisce gli interessi del mediamo chiuso, nella squadra di Arteta, dall’arrivo di Declan Rice dal West Ham. Insomma, Jorginho potrebbe essere realmente uno dei primi colpi del prossimo anno (solare). Ma tutto dipenderà non solo da quelle che potrebbero essere le richieste per il cartellino ma anche dell’ingaggio. La Juventus, sappiamo benissimo, oltre certe cifre che non sono sicuramente irrinunciabili se paragonate alla Premier League, non può andare.