Incubo Pogba: convocato in tribunale

Paul Pogba in queste prime gare di campionato della Juventus è stato impiegato per uno spezzone di partita da mister Allegri.

Il campione francese per tutta l’estate è stato al centro delle vicende di calciomercato in casa bianconera. Sembrava essere vicina la possibilità di un suo approdo in Arabia Saudita, dove sono stati fatti investimenti milionari. Ma alla fine il centrocampista è rimasto nella rosa bianconera e il tecnico spera possa tornare a giocare su grandi livelli.

Certamente il suo fisico deve essere gestito nel migliore dei modi e questo mister Allegri lo sa benissimo. Ecco perché in questa prima fase della stagione lo sta gestendo con il contagocce. Con l’incubo infortunio che si è affacciato nuovamente sul futuro del francese. Che accusato un problema muscolare nel finale della gara della Juventus contro l’Empoli ma dovrebbe essere in grado di partecipare alla prossima sfida dei bianconeri contro la Lazio.

Juventus, Pogba convocato in Tribunale a Parigi: ecco perché

Intanto di Pogba non si parla soltanto per questioni legate al campo o agli infortuni. In questo mese di settembre infatti il calciatore francese dovrà tornare in patria anche per motivi personali. Giorno 15 infatti dovrà presentarsi – come si legge sul Corriere della Sera – nell’ufficio dei giudici istruttori del Tribunale di Parigi.

In quella sede il calciatore della Juve dovrà affrontare la questione legata ad un caso di estorsione subita. La missione principale è quella per chi indaga di ricostruire la vicenda nel dettaglio. Tuttavia come riferito da Rmc Sport non è ancora sicura la presenza del “polpo”, che dovrà decidere se rispondere o meno alla convocazione pervenutagli. Quel che interessa di più però i tifosi bianconeri è che Pogba possa presto essere un grande protagonista con la maglia della Juventus. In campo, ovviamente.