Ritorno choc al Psg: Rabiot show, la Juventus ora sa tutto

Ritorno al Psg: Rabiot ha rilasciato un’intervista a L’Equipe dal ritiro della nazionale francese. Ecco quello che ha detto sul suo futuro

Adrien Rabiot nell’estate che ormai è agli sgoccioli ha firmato un rinnovo di un anno con la Juventus. Un pupillo di Massimiliano Allegri il centrocampista francese, con il tecnico livornese che non ne fa mai a meno.

E sotto questo aspetto, almeno secondo quelle che sono state delle indiscrezioni, la Juventus starebbe pensando ad intavolare una trattativa per un ulteriore prolungamento dell’accordo con il transalpino. Giuntoli, a quanto hanno raccontato alcuni quotidiani, avrebbe in mente di fare una proposta a Rabiot. Intanto lui, dal ritiro della nazionale francese, ha parlato con L’Equipe, il più importante quotidiano sportivo al di là delle Alpi, svelando in parte quello che sarebbe un suo sogno. Che tocca ovviamene da vicino i colori bianconeri.

Rabiot al Psg, ecco le sue parole

“Se penso ad un ritorno al PSG? No, in questo momento non ci penso affatto. Sono concentrato sulla Juventus e sulla Francia, poi vedremo cosa succederà. Al Parco dei Principi sono cresciuto, ci ho giocato parecchie partite e vissuto buona parte della mia carriera da giovane. È sempre un piacere tornarci a giocare”.

Insomma, nell’immediatezza della cosa non ci sono sentori di quello che potrebbe essere un ritorno in Patria, soprattutto perché su di lui in tempi non sospetti si sono mosse anche e soprattutto alcune squadre di Premier League. Poi nel mondo del calcio davvero tutto potrebbe succedere. Quindi farebbe bene a Giuntoli a capire come muoversi, soprattutto capire qual è l’intenzione di Rabiot per la prossima stagione. E caso mai, allora, trovare un sostituto.