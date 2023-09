Pogba-Chiesa, è scattata l’ora x: doppia firma in arrivo

In questi giorni di pausa per i vari campionati c’è tempo per iniziare a pianificare le mosse per il futuro anche in casa Juventus.

Mister Allegri e i suoi ragazzi devono dedicarsi solo alle vicende di campo. Nel tentativo di regalare alla propria tifoseria una stagione importante, magari con uno scudetto da festeggiare al termine. Questo è il traguardo massimo raggiungibile in considerazione del fatto che non ci sono coppe europee da disputare.

Quest’ultimo aspetto è penalizzante dal punto di vista economico, ma potrebbe essere un piccolo vantaggio da sfruttare in Italia visto che la Juve avrà più tempo per preparare le partite visto che non ci saranno impegni infrasettimanali.

Nel frattempo toccherà alla dirigenza iniziare a lavorare per il futuro. Magari cercando di accontentarsi eventuali richieste dell’allenatore da esaudire nel mercato di gennaio. O guardando già al futuro e a quei calciatori che potrebbero essere le colonne della Juventus per i prossimi anni. C’è insomma ancora tanto da fare.

Juventus, Giuntoli lavora agli accordi con Pogba e Chiesa

Per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dunque il lavoro non si è affatto esaurito. Tutt’altro. Perché oltre ad andare alla ricerca dei tasselli giusti per il futuro deve anche pensare a come gestire nel migliore dei modi quei calciatori che già attualmente fanno parte dell’organico.

Come ha spiegato Il Corriere dello Sport, una delle priorità attuali per la Juventus è la definizione della posizione legata a Paul Pogba. Il club vorrebbe ridiscutere la parte fissa del contratto del francese ed è per questo motivo che avrebbe già fissato un appuntamento con Rafaela Pimenta, l’agente del centrocampista. E poi c’è anche un altro capitolo da sistemare al più presto ed è quello legato al futuro di Federico Chiesa. Giocatore che è imprescindibile per i bianconeri, ecco perché si proverà a cercare un nuovo accordo allungando quello già esistente.