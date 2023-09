‘Staffetta’ con Barella: Juventus al tappeto, prendono il pupillo di Max

L’Inter è consapevole che a giugno Barella potrebbe andar via e ha già scelto l’eventuale sostituto: beffa clamorosa per la Juventus

In casa Inter l’allarme cessioni è sempre costante e anche durante la prossima estate di mercato i tifosi potrebbero essere costretti a salutare uno dei big della rosa di Simone Inzaghi.

I nerazzurri sono riusciti ad allestire una rosa molto competitiva nonostante i problemi economici. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno fatto un mercato, di fatto, a zero, tra cessioni e acquisti. Escluso l’addio di Skriniar a parametro zero, le uniche due cessioni importanti sono state quelle di Onana al Manchester United e Brozovic all’Al-Nassr che hanno permesso al club di poter reinvestire una buona cifra sul mercato. Anche l’incasso arrivato dalla finale di Champions League ha dato un grande contributo in questo senso e ad oggi Inzaghi può contare su una rosa molto varia e ricca di alternative. Durante la prossima finestra estiva, però, l’Inter potrebbe essere costretta a cedere un altro pezzo grosso del club. Oltre a Lautaro Martinez, l’indiziato principale sembra essere Nicolò Barella per cui i nerazzurri potrebbero chiedere una cifra vicina ai 100 milioni di euro.

L’Inter sacrifica Barella e scegli Khephren Thuram: beffa Juve

In Premier League non mancano gli estimatori per Barella, due su tutti Chelsea e Liverpool che stanno monitorando la situazione del centrocampista sardo.

La dirigenza nerazzurra, però, ha sempre dimostrato di saper sfruttare le cessioni a proprio vantaggio. Infatti Marotta è già a lavoro insieme al suo staff per individuare un profilo che possa, eventualmente, raccogliere le eredità di Barella. L’Inter ha selezionato alcuni nomi e, come riportato da spaziointer.it, uno di questi è quello di Khephren Thuram, fratello di Marcus, arrivato qualche mese fa in nerazzurro. Il classe 2001 francese, nato a Reggio Emilia, veste la maglia del Nizza ed è già nel mirino di diverse big tra cui anche la Juventus. Nella scorsa stagione ha collezionato 2 gol e 7 assist tra Ligue1 e coppe e il suo rendimento sta decisamente crescendo. Un gioiello che fa gola a tanti club e che l’Inter sta monitorando con attenzione. L’alternativa potrebbe essere Teun Koopmeiners, perno del centrocampo dell’Atalanta.