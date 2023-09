Lo hanno messo ‘alla porta’: assist al bacio per la Juventus

La Juventus rimane vigile sul big di centrocampo: possibile via libera da parte della big di Premier League per giugno

Il mercato della Juventus si è chiuso senza particolari guizzi, ma principalmente con diverse operazioni in uscita tra prestiti e cessioni a titolo definitivo.

Durante l’estate di mercato la Juventus ha valutato diversi profili a centrocampo come potenziali sostituti di Pogba o eventuali tasselli da aggiungere. Uno di questi è Thomas Partey, centrocampista dell’Arsenal. Il classe ’93 ghanese è un giocatore che per caratteristiche si sposa molto bene con le idee di Massimiliano Allegri che tende a optare spesso per centrocampista muscolari e di corsa. In passato lo era Matuidi, così come Arturo Vidal. Adesso quel profilo è Adrien Rabiot che però riesce ad abbinare alla fisicità anche un’ottima qualità tecnica e di inserimento. L’identikit di Thomas Partey rientra tra le preferenze dell’allenatore che in quel reparto è a corto di soluzioni e deve quindi affidarsi al talento dei giovani come Fagioli e Miretti. I bianconeri non hanno affondato il colpo con l’Arsenal, avendo una disponibilità economica piuttosto limitata, ma sperano che da gennaio possa aprirsi uno spiraglio.

Juventus, Thomas Partey dell’Arsenal può tornare di moda

L’Arsenal al momento è corta nel reparto di centrocampo, avendo perso giocatori come Granit Xhaka e Albert Sambi Lokonga, passati rispettivamente al Bayer Leverkusen e al Luton Town.

La squadra di Arteta ha investito una cifra da capogiro per prelevare dal West Ham Declan Rice ma le soluzioni rimangono comunque limitate in quella zona di campo. In questo momento Thomas Partey potrebbe risultare una risorsa importante per l’allenatore spagnolo ma, secondo quanto riportato da Football Transfer, non è escluso che in futuro Thomas possa lasciare Londra. L’ex Atletico Madrid ha un contratto col club londinese fino a giugno 2025. Di conseguenza tra un anno il costo del suo cartellino potrebbe calare, ad un anno dalla scadenza.