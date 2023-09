La Juventus fa le scarpe a Pogba: tripletta scintillante

Continuano ad essere tanti i rumors di calciomercato che coinvolgono la Juventus anche in questo periodo dell’anno.

La stagione è iniziata nel migliore dei modi per la squadra di Massimiliano Allegri che ha conquistato sette punti delle prime tre gare disputate. Siamo solamente all’inizio ma i risultati conquistati fanno decisamente sperare bene per il futuro. La missione che si è posta La Juventus è chiarissima a tutti.

Il traguardo da tagliare per primi sarà quello della conquista dello scudetto. La concorrenza è tanta ma finora la formazione bianconera dimostrato di avere tutte le carte in regola per duellare per il tricolore. Il calciomercato in entrata in estate non è stato ricco di soddisfazioni per un club che ha dovuto pensare soprattutto a vendere. Ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha già iniziato a lavorare per il futuro mettendo nel mirino i colpi da mettere a segno a gennaio oppure nell’estate del prossimo anno.

Juventus, Diarra, Koné o Kamara per sostituire Pogba

Chiaramente le mosse che il club dovrà effettuare nel prossimo futuro dipenderanno ovviamente anche dalle partenze che potrebbero esserci. Pogba per ora resta un giocatore di Allegri, ma per il francese non si escludono possibili novità nel corso dei prossimi mesi. Certo che è in caso di cessione poi a centrocampo la Juve dovrebbe fare nuovi investimenti.

Come ha spiegato la Gazzetta dello Sport, la lista dei possibili eredi del francese prevede tre soluzioni. Il preferito continua a essere Habib Diarra dello Strasburgo, calciatore giovane e bravo a recuperare tanti palloni. Attenzione però anche ad altri possibili nomi in mediana, come quello di Manu Koné, che milita con la maglia del Borussia Mönchengladbach ed è dotato di ottima visione di gioco. Abdoulaye Kamara del Borussia Dortmund sarebbe un altro centrocampista che piace a Giuntoli per le sue abilità in fase difensiva.