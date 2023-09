Juventus-Inter, via libera ufficiale: “Trasferimento in estate”

Il calciomercato della Juventus è già proiettato al futuro e non potrebbe essere altrimenti visto che ora i trasferimenti sono chiusi.

Ormai da qualche giorno la finestra di mercato si è conclusa e dunque ora le squadre devono esclusivamente concentrarsi sui loro impegni di campo. La Juve ha iniziato abbastanza bene la sua stagione visto che ha conquistato sette punti in tre gare. Siamo solo all’inizio, ma è questa la strada che potrebbe portare i bianconeri a lottare per lo scudetto.

Di calciomercato però si torna sempre a parlare, specie in questi giorni nei quali il campionato è fermo. In giro per il mondo ci sono tanti talenti giovani che la Juventus segue con particolare interesse. La volontà della società è quella di voler puntare sempre più sulla linea verde per costruire la squadra del domani. Un modo anche per riuscire a contenere i costi.

Juventus, Kjærgaard apre al suo futuro in Italia

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta senz’altro mettendo nel mirino diversi giocatori per far sì che la Juventus in futuro possa essere una squadra sempre più forte. Certo non è semplice dover concorrere con altri club che, specie quelli stranieri, hanno delle disponibilità economiche molto ampie.

C’è un giocatore per il centrocampo che continua ad essere monitorato dai bianconeri ma che piace anche all’Inter di Marotta. Stiamo parlando del giovane mediano classe 2003 Maurits Kjærgaard. Uno degli astri nascenti del calcio danese, che gioca con la maglia dl Salisburgo. Il calciatore ha parlato ai microfoni di “Tipsbladet” e ha aperto ad un suo futuro in Italia. “Juventus ed Inter? E’ pazzesco leggere delle del genere. Il mio lavoro oggi è quello che un giorno era un divertimento, ho iniziato a giocare a calcio proprio in questo modo. Il piano è, se tutto va per il verso giusto, di trasferirmi la prossima estate”.