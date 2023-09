Calciomercato Juventus, ossessione Vlahovic: lo prendono dopo due anni

Calciomercato Juventus, il club non demorde e potrebbe, nuovamente, ritornare in carica per l’attaccante serbo. Tutti i dettagli.

L’Arsenal mira a sfidare il Manchester City e mette Dusan Vlahovic in cima alla lista dei desideri. Come scrivono dal portale estero ‘Fichajes’, la stagione di Premier League è in pieno svolgimento, e, si legge, l’Arsenal starebbe già cercando di riaffermare la sua presenza nelle competizioni di vertice, con un obiettivo chiaro: competere con i giganti del Manchester City.

Per farlo, i Gunners stanno mettendo in atto una strategia di mercato ambiziosa, mirando a rinforzare il loro reparto offensivo nel mercato invernale, che si aprirà il 1 gennaio. Al centro delle voci di mercato continua ad esserci il nome di Dusan Vlahovic, il giovane talento serbo attualmente in forza alla Juventus che piace tanto a mister Arteta.

L’Arsenal ritorna all’assalto: Arteta vuole Vlahovic

Il nome di Vlahovic è stato associato all’Arsenal in passato, e sembra che il club londinese sia determinato a riaccendere l’interesse per il promettente attaccante. Le ragioni dietro questa mossa sono chiare. Dusan Vlahovic è emerso come uno dei giovani talenti più promettenti nel panorama del calcio europeo. Con una notevole statura fisica, abilità nel gioco aereo e una capacità di segnare gol costante, il serbo ha attirato l’attenzione di numerosi club di alto livello.

La Juventus ha investito molto in Vlahovic, portandolo a Torino dalla Fiorentina. Tuttavia potrebbe decidere di venderlo per una cifra congrua alle aspettative. L’Arsenal, d’altra parte, offre una prospettiva interessante per il giovane attaccante. Il club sta cercando di costruire una squadra competitiva sotto la guida di Mikel Arteta e Vlahovic potrebbe essere la pedina chiave per migliorare l’efficacia offensiva del club londinese e permettere, dunque, ai Gunners di tentare di vincere il titolo con i rivali del City, attualmente la squadra sempre più quotata. Il suo arrivo potrebbe fornire una soluzione affidabile per segnare gol, un aspetto che il club ha cercato di affrontare negli ultimi anni.