Fulmine a ciel sereno Juventus, Corsera: “Pogba positivo al doping”

Fulmine a ciel sereno Juventus, nuova grana per il centrocampista della Juventus: stavolta gli infortuni non c’entrano.

Nuovi guai per Paul Pogba. No, stavolta i maledetti infortuni che lo tartassano da anni non c’entrano nulla. Sul centrocampista della Juventus aleggia l’ombra del doping.

Come riportato dal Corriere della Sera qualche minuto fa, l’ex Manchester United è stato trovato positivo al testosterone. È ciò che si evince dai controlli di rito effettuati prima del match tra Udinese e Juventus, valido per la prima giornata di campionato. Da precisare che lo scorso 20 agosto allo stadio Friuli Pogba non mise neppure piede in campo, dovendo ancora fare i conti con i soliti problemi muscolari. L’iter da seguire, adesso, è questo: il centrocampista sarà sospeso in via cautelare e avrà tre giorni di tempo per richiedere le controanalisi. Nel caso in cui la positività al testosterone dovesse essere confermata, entrerà in scena il tribunale nazionale antidoping. Un’eventuale squalifica arriverebbe fino ai 2 anni ma potrebbero diventare anche 4, come spiega Sportmediaset.

Fulmine a ciel sereno Juventus, Pogba ora ha tre giorni per richiedere le controanalisi

Indubbiamente una brutta tegola per il francese, che proprio oggi in un’intervista rilasciata ad Al-Jazeera, aveva lanciato una sorta di “sfida” ai suoi detrattori.

“Critiche da parte dei miei haters? Voglio far rimangiare loro quelle parole e dimostrare che non sono debole. Possono parlare male di me, ma non mi arrenderò mai”, aveva detto il giocatore bianconero, tornato alla Juventus dopo sei stagioni in Inghilterra. Insomma, la voglia di riscattarsi c’è eccome, ma questa notizia scombussola tutto. Massimiliano Allegri gli aveva concesso qualche minuto sia contro il Bologna che contro l’Empoli: con gli azzurri Pogba era tuttavia uscito dolorante, accusando un nuovo fastidio alla gamba fasciata.