Non rinnova e vola all’Atletico: beffa atroce Juventus

Calciomercato Juventus, non rinnova e vola all’Atletico Madrid che vuole chiudere il colpo a gennaio. Una beffa per i bianconeri

Senza dubbio è un elemento che la Juve ha messo nel mirino. Non sappiamo se i bianconeri, nelle molte occasioni nelle quali è stato accostato, lo hanno davvero trattato, ma le voci sono state così tanto insistenti che sicuramente qualcosa c’è stato. Ma a quanto pare quest’affare non si deve fare.

Secondo le informazioni che sono state riportate da todofichajes.com infatti, su Jorginho, centrocampista dell’Arsenal, c’è il forte interesse dell’Atletico Madrid. Un interesse così forte che avrebbe già fatto iniziare i colloqui tra il club e gli agenti del calciatore per capire se c’è la reale possibilità di un passaggio in Liga immediato, già nel prossimo mese di gennaio.

Calciomercato Juventus, la situazione Jorginho

Simeone lo vuole nel suo club, fortemente, convinto che il nazionale azzurro, forse ex, possa dare qualcosa alla sua squadra. Un affare che potrebbe andare in porto soprattutto se i madrileni all’inizio dell’anno sono ancora in corsa in Liga, una cosa sicuramente fattibile vista la qualità della rosa del Cholo.

Insomma, un matrimonio che non s’ha da fare per la Juventus, con Giuntoli che lo voleva probabilmente di nuovo alle sue dipendenze e che invece dovrà masticare amaro, forse. Sì, in questo momento l’Atletico sembra essere nettamente avanti in questa operazione di mercato.