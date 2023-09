Pogba positivo al doping: la nota ufficiale della Juventus

Paul Pogba è stato sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping. Questa è la notizia del giorno in casa Juventus.

Nelle ultime ore non si sta facendo altro che parlare della vicenda che ha coinvolto il calciatore francese. Che è risultato positivo al testosterone in un controllo effettuato al termine della prima partita di campionato che i bianconeri hanno vinto con pieno merito.

Dopo aver recuperato da vari infortuni, in questa stagione Allegri aveva utilizzato Pogba per spezzoni di partita. In modo da migliorare la sua condizione atletica e spingerlo verso il top. Il valore del calciatore non si discute, ma nelle ultime stagioni gli acciacchi ne hanno condizionato parecchio la carriera. Che ora rischia di essere stravolta da questa vicenda legata al doping.

Juventus, la nota ufficiale del club sulla vicenda Pogba

“Juventus Football Club comunica che in data odierna il calciatore Paul Labile Pogba ha ricevuto, da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, il provvedimento di sospensione cautelare a seguito dell’esito avverso alle analisi effettuate in data 20 agosto 2023. La Società si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali” è la nota del club pubblicata sul sito internet ufficiale del club.

Un futuro insomma ancora tutto da capire per il calciatore francese. Che potrebbe chiedere le controanalisi per far luce sulla vicenda. Il rischio è quello di una lunga squalifica. Una situazione che è piombata in casa Juventus come un fulmine a ciel sereno. E che dunque ha bisogno di un po’ di tempo per essere bene analizzata e valutata.