Un miliardo e mezzo di euro: la famiglia Agnelli vende la Juventus

La clamorosa indiscrezione sul futuro della Juventus è rimbalzata dalla prima pagina de ‘Il Giornale’.

Dopo cent’anni di gloriosa presidenza, la famiglia Agnelli avrebbe deciso di mettere in vendita la Juventus. A riferirlo è l’edizione odierna de ‘Il Giornale’.

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno che, se confermato, avrebbe letteralmente del clamoroso. Alla luce di stagioni piuttosto travagliate costellate da diversi problemi fuori e dentro dal campo, la famiglia Agnelli avrebbe mosso i primi passi per il passaggio di consegne. Niente ancora di ufficialità. L’operazione, per adesso solo ventilata, si preannuncia lunga e complessa. Tuttavia, dopo gli spifferi circolati qualche mese fa, la vera e propria ‘bomba’ sul futuro della Juventus è deflagrata.

A fare il punto della situazione ci hanno pensato Tony Damascelli e Osvaldo De Paolini. Le due prime firme de ‘Il Giornale’ hanno posto l’accento sulla crisi economica-finanziaria del club come causa principale dell’improvviso cambio di rotta. La Juventus, che da pochi mesi ha chiuso l’annosa partita con la FIGC per quanto concerne il processo sportivo legato al filone plusvalenze, sarebbe sull’orlo – secondo quanto riferito – di un vero e proprio collasso. Tra perdite, debiti ed un bilancio a soqquadro, la prospettiva di una new entry a cui cedere le quote di maggioranza del club sta diventando un’opzione sempre più concreta. L’opzione legata alla futura vendita del club starebbe diventando sempre più credibile con il passare delle ore. Con perdite pari a 240 milioni di euro e ricavi inferiori ai 600 milioni, il valore del club si aggira sui miliardo e mezzo di euro se si impone una situazione di riequilibrio, al netto di un valore in borsa di circa 800 milioni. Staremo a vedere cosa succederà.