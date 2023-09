Il Real Madrid manda fuori gioco la Juventus: ‘prenotano’ il brasiliano

Il Real Madrid prenota il big dalla Premier League e complica i piani della Juventus: il punto sul difensore

Il calciomercato non si ferma mai, neanche appena dopo la chiusura della sessione estiva. Spesso nei periodi apparentemente più tranquilli, le società portano avanti trattative importanti, garantendosi già accordi di massima con i calciatori o con gli altri club.

Questo è il periodo in cui i club più strutturati cercano di aprire varchi in alcune trattative e sondano il terreno per nuovi obiettivi. Una delle squadre che sta muovendo costantemente passi importanti è naturalmente il Real Madrid che è ancora alla ricerca di un nuovo centravanti che possa raccogliere le eredità di Karim Benzema. Il centravanti, però non è l’unico ruolo dove Florentino Perez intende intervenire. Anche in difesa i blancos devono rinnovarsi, avendo in rosa diversi giocatori ormai avanti con l’età. Il Real Madrid è alla ricerca di un nuovo difensore centrale e tra i nomi valutati, uno dei preferiti è Gabriel Magalhães, centrale brasiliano dell’Arsenal.

Juventus, il Real Madrid si inserisce per Gabriel dell’Arsenal

Il difensore classe ’97 nativo di San Paolo è stato uno dei protagonisti dell’ultima stagione dei Gunners di Arteta.

L’ex Lille e Dinamo Zagabria è già un giocatore esperto, nonostante abbia ancora 25 anni. Gabriel ha deciso di rimanere all’Arsenal, nonostante in questo inizio di stagione sia partito dalla panchina. Come sottolineato da El Gol Digital, il Real Madrid è comunque convinto di puntarci nel corso della prossima estate di calciomercato. La squadra di Carlo Ancelotti ha perso Militao nel corso della sfida di campionato contro l’Athletic Bilbao. Il centrale brasiliano ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore e, come Courtois, ha di fatto concluso la stagione. Il Real Madrid avrebbe individuato in Gabriel il sostituto ideale di Militao ma il calciatore ha scelto di restare a Londra, almeno per il momento. I blancos sono determinati a riprovarci già da gennaio 2024, per cercare di convincere calciatore e club. Il Real Madrid, si sa, difficilmente si può rifiutar e l’interesse della Juventus per Gabriel potrebbe tradursi in un nulla di fatto. I bianconeri, però, oltre alla concorrenza del Real, devono fare i conti anche con il propio peso a livello economico che al momento non può dare garanzie. La mancata partecipazione alle coppe europee per altro non aiuta ad attirare giocatori del calibro di Gabriel.