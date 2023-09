Game over Juve: rescissione imminente

Ci stiamo avvicinando al ritorno in campo con la Juventus che però è impegnata in questa fase su più frangenti.

La giornata di ieri è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della positività di Paul Pogba. In via cautelare è stato sospeso dal tribunale nazionale antidoping e dunque non sarà sicuramente presente nella partita contro i biancocelesti.

In questi giorni di sosta per il campionato di serie A si è parlato molto anche delle possibili mosse di calciomercato che la società effettuerà nel corso dei prossimi mesi. Perché è scontato che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si sia messo già al lavoro per gennaio oppure per la prossima sessione estiva di trasferimenti. Perché l’obiettivo della Juventus è sempre quello di riuscire a creare una squadra forte e competitiva su più fronti, che sia capace di aprire un ciclo vincente sia in Italia che in Europa.

Juventus, possibile rescissione del contratto con Pogba

Le mosse della Juventus potrebbero essere condizionate anche in base a cosa sarà deciso su Paul Pogba. Ricapitoliamo. Il calciatore francese è stato trovato positivo ad un controllo antidoping ed è a rischio squalifica. Il club, in una nota ufficiale, ha dichiarato che “si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali”.

Una frase che lascia aperti più scenari. Pogba rischia infatti una lunga squalifica e come ha spiegato Sky Sport la dirigenza potrebbe anche decidere di arrivare ad una rescissione del contratto con il calciatore. Si attenderà probabilmente l’esito delle controanalisi. Il francese è stato per tutta l’estate sulla lista dei partenti, ma alla fine non è arrivata una offerta decisa da parte dei club dell’Arabia Saudita e dunque è rimasto a Torino. Con Allegri che lo schierato in più spezzoni in questa fase iniziale della stagione. Ora la carriera di Pogba pare essere a rischio.