La Juventus non lo molla, Roma e Fiorentina sono avvisate

La Juventus non lo molla così non molla il progetto che vede i giovani essere sempre più parte integrante del nuovo corso bianconero.

Juventus=Gioventù. Mai, come in questo periodo, il nome del club bianconero si sposa con il progetto di rilancio, di crescita seguendo regole nuove.

Durante la passata stagione, travagliata come poche, sono stati i giovani volti della Juventus ad offrire speranza nel futuro quando tutto ciò che accadeva al club, dentro il campo di calcio così come all’interno di un tribunale, lasciavano poco spazio ai sorrisi. E quando sul campo, per motivi diversi, i campioni della Juventus come Chiesa, Pogba, Vlahovic sono venuti meno, ecco che la Meglio Gioventù bianconera ha preso in mano le redini del gioco.

E’ stato in quel momento che l’Italia pallonara ha potuto conoscere giovani come Fagioli, Miretti, Iling mentre altri ancora scalpitavano in panchina accanto a Massimiliano Allegri. Oggi quei giovani fanno parte della rosa della prima squadra della Juventus mentre altri sono andati in prestito presso altre formazioni di Seria A per accumulare minuti nelle gambe ed acquisire quella necessaria esperienza per ritornare poi ad indossare la maglia bianconera. E tentare di non lasciarla più.

La semina nel settore giovanile e nella Next Gen sta portando frutti importanti. Accanto a loro possono arrivare altri giovani di qualità come l’obiettivo numero uno di Cristiano Giuntoli.

Avviso ai naviganti, la Juventus non lo molla

Nella mente di Giuntoli il nome di Tommaso Baldanzi non occupa una selle prime posizioni, è il primo in assoluto. Il centrocampista offensivo dell’Empoli, classe 2003, è uno di quegli obiettivi che non si possono perdere né, tantomeno, lasciare alla concorrenza.

Perché dietro al talento di Poggibonsi si sta formando una lunga fila con almeno tre grandi società italiane pronte a sfidarsi a suon di milioni. Perché l’Empoli ha fiutato l’affare e per il suo gioiellino chiede una cifra importante, non meno di 20 milioni di euro. La Juventus e Giuntoli ci sono, ma non sono soli.

C’è la Fiorentina di Rocco Commisso che nell’ultima sessione di mercato ha soffiato proprio alla Juventus un altro dei gioielli empolesi, quel Fabiano Parisi stimato anche dalle parti della Continassa. E accanto alla Viola anche la Roma americana ha puntato il numero 10 empolese.

Questa volta, però, sembra che Giuntoli e la Juventus abbiano una determinazione diversa e una volontà di andare a fondo. Il profilo di Tommaso Baldanzi è ritenuto perfetto per essere integrato nella rosa bianconera. Lo stesso Allegri ne ha già dato un parere favorevole. Nei prossimi mesi i passi decisivi.