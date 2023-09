Dalla Juventus al Borussia Dortmund: affare lampo, delirio per il baby fenomeno

Dalla Juventus al Borussia Dortmund, delirio attorno alle prestazioni del baby fenomeno entrato nel mirino dei gialloneri. Che vogliono chiudere subito

C’è un elemento, in Argentina, che sembra essere entrato nel mirino di molti club europei. E a dire il vero era stato pure accostato alla Juventus in tempi non sospetti. Un giocatore che però, a quanto pare e secondo le informazioni che sono state riportate da fichajes.net, potrebbe prendere la via della Bundesliga.

Valentin Barco, 19 anni, è un giocatore che si contraddistingue per quella che è la sua versatilità in campo: può giocare sia dietro, a destra, e può anche agire come centrocampista. Ha una visione di gioco fuori dal comune che il Borussia Dortmund – club che con i giovani riesce sempre a fare degli affari clamorosi – ha messo nel mirino. Tant’è che i gialloneri di Germania sarebbero pronti a chiudere l’operazione nella sessione invernale del calciomercato, andando dal Boca Juniors e piazzando quell’offerta che potrebbe dare una svolta a questa possibile operazione. E la Juventus potrebbe rimanere, di nuovo, col cerino in mano.