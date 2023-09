La Francia è compatta con Pogba: “Il doping non è da lui, lo sosterremo”

By

La Francia è compatta con Pogba. Non soltanto la Juventus, anche il calcio francese è rimasto incredulo dinanzi alla notizia della positività di Paul Pogba.

La Francia e la Juventus hanno da sempre un rapporto molto stretto, quasi storico, calcisticamente parlando. Le Roi Michel Platini ha aperto una tradizione di fuoriclasse che hanno fatto grande la Juventus e…i Galletti di Francia.

Didier Deschamps, David Trezeguet fino a Paul Pogba. Un’intesa profonda che si è rafforzata nei decenni. Per questo la notizia arrivata l’11 settembre scorso che ha annunciato, urbi et orbi, la positività al testosterone di Pogba ha lasciato tutti basiti anche al di là delle Alpi. Gli ultimi anni del Polpo francese non sono stati facili. Una serie infinita di guai fisici che si sono sommati a serie problematiche di natura familiare.

Il passaggio alla Juventus è stato visto da tanti come un ritorno a casa che avrebbe potuto riconsegnarli quella serenità che gli avrebbe permesso poi di riprendere il ruolo di protagonista al centro del campo. La Juventus l’ha accolto a braccia aperte, così come hanno fatto i tifosi che speravano di rivedere il campione della prima volta a Torino. La storia è andata diversamente e la passata stagione è tutta a dimenticare.

La nuova stagione appena iniziata avrebbe dovuto significare il suo riscatto, la sua rivincita contro tutte le avversità. Anche in questo caso, però, la storia è andata diversamente.

Al ritiro della Francia sono tutti sorpresi. Ugualmente, però, sono tutti schierati dalla parte di Pogba, senza il minimo dubbio.

Le parole del ct francese, Didier Deschamps, riassumono al meglio quel pensiero comune presente nello spogliatoio della nazionale francese: “Sorpresi, lo siamo tutti, è qualcosa di pesante. Ci ho parlato brevemente, ma non sono neanche sicuro che ne sappia molto di più neppure lui oggi. E’ stato trovato positivo, ma non posso immaginare che l’abbia fatto, viste le sue posizioni di Covid e vaccini. Lo sosterrò“.

Il centrocampista francese sta attraversando un momento estremamente delicato e difficile, ma Deschamps è convinto che abbia dentro di sé la forza per superarlo. E lui sarà sempre al suo fianco. Così come il suo compagno di nazionale, anche lui con un passato bianconero, Kingsley Coman, che prende le difese del compagno a nome suo e dell’intero gruppo dei Blues: “Non possiamo credere che sia stato intenzionale. Paul è un amico, fa parte della famiglia, siamo sicuri che non l’abbia fatto apposta. Siamo tutti con lui“.

La Juventus e la Francia ancora affiancate. Questa volta nel nome di Paul Pogba. In attesa di novità. Quelle definitive.