Uno svincolato per il dopo Pogba: la Juventus ha fatto la sua scelta

Uno svincolato per il dopo Pogba, è vero che i bianconeri meditano di sondare il mercato dei giocatori rimasti senza squadra?

La seconda esperienza di Paul Pogba alla Juventus per il momento assomiglia ad una via crucis. Un vero e proprio calvario per il centrocampista transalpino che un anno fa aveva fatto sognare i suoi vecchi tifosi decidendo di indossare nuovamente la maglia bianconera.

L’attesissimo “Pogback”, alla fine, è come se non fosse mai realmente iniziato. Dopo una prima stagione a dir poco travagliata, in cui il “Polpo” ha giocato solo una manciata di minuti a causa dei continui infortuni, è arrivata anche la tegola del doping. Due giorni fa è stata comunicata la positività del giocatore al testosterone, in seguito ad un test effettuato al termine del match con l’Udinese dello scorso 20 agosto. Un fulmine a ciel sereno per l’ex Manchester United, che proprio poche ore prima aveva rilasciato un’intervista nella quale si era augurato di ritrovare un minimo di continuità. Ma soprattutto di voler reagire e rilanciare la propria carriera, in barba ai cosiddetti haters. Parole che oggi suonano quasi beffarde alla luce di quello che è successo a distanza di qualche ora.

Uno svincolato per il dopo Pogba, niente acquisti: fiducia a Nicolussi Caviglia

Ieri, intanto, è uscita l’indiscrezione riguardo a ciò che avrebbe comunicato lo stesso Pogba alla Juventus. Il giocatore, infatti, avrebbe assunto un integratore, su consiglio di un amico medico. Un errore, insomma, fatto in buona fede. Ma che sarà difficile provare.

La società, nel frattempo, ha provveduto alla sospensione dello stipendio: Pogba andrà a percepire il minimo sindacale, si tratta di poco meno di 50mila euro l’anno. In previsione di un lungo stop del francese – rischia 4 anni di squalifica – i bianconeri potrebbero decidere di sondare il mercato degli svincolati. Ipotesi che tuttavia ha smentito il giornalista Romeo Agresti, intervenuto durante la diretta Twitch di Juventibus. “Pogba non era considerato un titolare, da qui a gennaio si può cercare di responsabilizzare Nicolussi Caviglia e poi valutare se intervenire o meno sul mercato”, ha detto.