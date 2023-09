Coppia da sogno con Bremer, colpo da 20 milioni per la Juve: c’è l’offerta

Coppia da sogno con Bremer: Allegri ha individuato il centrale del futuro e la Juve è pronta a mettere sul piatto 20milioni di euro a gennaio

La Juve ha messo nel mirino il centrale del futuro. Almeno stando a quelle che sono le informazioni riportate da Ekrem Konour. Un elemento giovane, sul quale i bianconeri sarebbero pronti a investire sin dalla prossima sessione di mercato la bellezza di 20milioni di euro.

Il profilo sarebbe quello di Warmed Omari, difensore del Rennes, titolare fisso nella formazione bretone. Un elemento che come detto con 20milioni di euro si potrebbe prendere. E il giornalista svela anche quelli che sono i dettagli di questo possibile colpo, sottolineando, come, la Juventus gli potrebbe offrire un ingaggio più alto di quello che al momento gli viene garantito in Francia e inoltre un contratto fino al 2028. Al momento Omari è sotto accordo fino al 2026, ma questo non è un problema in questa possibile operazione da fare nell’immediatezza.

Coppia da sogno con Bremer, ecco Omari

In tutte le competizioni con la maglia del Rennes Omari ha collezionato 61presenze. E sono 2 anche le apparizioni con la formazione Under 21 della Francia. Insomma, un giocatore che ha delle buone qualità e che sembrerebbe essere pronto al grande salto.

Un altro segnale, vista l’età, di quello che è il progetto bianconero che deve durare nel tempo e non più nell’immediato. Un progetto che permette di avere una squadra che per molti anni garantisce qualità.