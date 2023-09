Minacce all’arbitro e maxi rissa: UFFICIALE, due punti di penalizzazione

Minacce all’arbitro e maxi rissa, oltre alla penalità il club dovrà fare pagare anche una multa: dirigenti e presidente squalificati.

La stagione calcistica è iniziata solamente da qualche settimana ma di “turbolenze” ce ne sono state parecchie. La Juventus, per esempio, sta facendo i conti con il caso Pogba.

Sulla testa del centrocampista francese è piombata un’altra tegola, quella del doping. Non bastavano gli infortuni, che l’hanno tormentato sin da quando ha rimesso piede a Torino. No, adesso il “Polpo” ha dovuto fare i conti anche con il testosterone, sostanza proibita che avrebbe assunto – a sua detta in totale buonafede – attraverso un integratore consigliato da un medico amico. Pogba, come da prassi, ha richiesto le controanalisi. Che, se confermeranno la positività, metteranno in moto la Procura antidoping, pronta a partire con la fase istruttoria. Alcuni degli scenari che si delineano sono abbastanza inquietanti. Oltre all’archiviazione ed al patteggiamento, c’è anche il rischio che il francese venga processato davanti al Tribunale antidoping. Un’eventuale squalifica – Pogba potrebbe restare lontano dai campi da gioco per 4 anni – sarebbe una mazzata tremenda.

Minacce all’arbitro e maxi rissa, sanzionato lo Scanzano

Restando in tema, nella giornata odierna sono stati raggiunti da squalifiche il presidente ed alcuni dirigenti dello Scanzano, società che milita nella Promozione lucana.

Campionato che è appena iniziato – la prima giornata si è giocata lo scorso fine settimana – ma che ha già fatto parlare di sé. Il motivo della sanzione? Durante il match con il Pietragalla, alcuni dirigenti dello Scanzano hanno aggredito prima verbalmente e poi fisicamente il direttore di gara, che alla fine ha ricevuto finanche uno schiaffo al volto, oltre a varie minacce di morte. L’ennesimo episodio spiacevole, insomma, che si verifica sui campi dilettantistici. La partita, come riporta Tuttocampo.it, è stata omologata con il risultato di 6 reti a 2 a favore del Pietragalla, mentre lo Scanzano dovrà pagare una multa di 200 euro ed in classifica avrà una penalizzazione di due punti.