Fulmine Liverpool, Juventus di sasso: erede Pogba, salta tutto

Uno degli obiettivi per il centrocampo della Juventus potrebbe approdare in Premier: il Liverpool gioca d’anticipo

I piani della Juventus sono cambiati dopo la notizia della positività al doping di Paul Pogba, arrivata pochi giorni fa.

Una tegola non indifferente per il ragazzo ma anche per il club che intravedeva finalmente una possibilità di riaverlo a disposizione dopo i numerosi infortuni. La società non era, di fatto, intervenuta sul mercato a centrocampo, consapevole che il ritorno del francese avrebbe alzato notevolmente il livello del reparto, soprattutto in termini di qualità. La positività al testosterone ha costretto il club a sospendere il giocatore provvisoriamente che adesso rischia addirittura 4 anni di squalifica, qualora venisse accertata la positività alla sostanza dopo le contro analisi. La Juventus sta sondando diversi nomi per colmare il vuoto lasciato da Pogba e Giuntoli è a lavoro per regalare un colpo ad Allegri già a gennaio. I nomi nella lista dei bianconeri sono diversi: da Thomas Partey a Habib Diarra, ma anche Abdoulaye Kamara. Un altro profilo sondato dalla Juve è quello di Emmanuel Koné, classe 2001 del Borussia Mönchengladbach.

Juventus, il Liverpool gioca d’anticipo per Koné:

Koné è uno dei talenti più promettenti del calcio francese. Già nel giro della Francia U21, il classe 2001 è un centrocampista centrale dotato di grande forza fisica.

Cresciuto nel settore giovanile del Tolosa, ha lasciato il campionato francese nel 2021 per approdare in Bundesliga. In due stagioni in Germania ha collezionato 3 gol e 2 assist in ben 57 presenze. Non spicca per doti da realizzatore ma più per quelle di equilibratore in mezzo al campo. Un giocatore fisico che farebbe al caso di Massimiliano Allegri in un centrocampo che ha perso quella forza fisica di un tempo. Come riportato da fichajes.net, però, sulle tracce di Manu Koné ci sarebbe il Liverpool che ha intenzione di investire su un nuovo centrocampista. Tanto da essere disposta a investire circa 25 milioni di euro. In seguito alle partenze di centrocampisti chiave come James Milner, Naby Keita e Alex Oxlade-Chamberlain, oltre che a quelli Jordan Henderson e Fabinho in Arabia Saudita, i Reds hanno intensificato i contatti per Koné. Jurgen Klopp in parte è stato accontentato con gli acquisti estivi di Dominik Szoboszlai e Ryan Gravenberch ma potrebbe ancora esserci spazio per un altro tassello. Alla luce dell’interesse della Juve, il Liverpool è intenzionato ad accelerare i dialoghi col Mönchengladbach per assicurarsi Manu Koné.