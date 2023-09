Nuovo accordo Ronaldo-Juventus: “contestazione” ribaltata

Nuovo accordo Ronaldo-Juventus, c’è chi prova a fare chiarezza sul contenzioso tra il portoghese ed il club bianconero.

Prima Bonucci, ora Ronaldo. La Juventus deve, purtroppo, continuare a fare i conti con il suo passato. Per fortuna c’è il campo che arriva a “spazzare” le grane extracalcistiche che ormai da mesi tormentano il club bianconero.

Nel primo pomeriggio la squadra di Massimiliano Allegri si è aggiudicata il primo vero test con la Lazio dell’ex Maurizio Sarri: capitolini battuti 3-1 grazie ai gol di Vlahovic (doppietta) e Chiesa, entrambi nelle vesti di trascinatori. Una vittoria importantissima e che fa parecchio morale: la Juve è ancora imbattuta ed al momento è seconda dietro l’Inter, unica squadra a punteggio pieno. Vincere, si sa, aiuta a vincere ed anche a scacciare i cattivi pensieri. Non erano passate neppure ventiquattr’ore dallo sfogo dell’ex capitano Leonardo Bonucci, passato prima della fine del mercato all’Union Berlino, che un altro “spettro” si è improvvisamente palesato. Cristiano Ronaldo, così come il difensore – ma per motivi diversi – vuole portare in tribunale la sua vecchia squadra.

Nuovo accordo Ronaldo-Juventus, Campi: “Non c’è falso in bilancio”

Il centravanti portoghese, che oggi milita nella Saudi Pro League con l’Al-Nassr, pretende gli emolumenti lasciati in sospeso nel 2020, il periodo del Covid.

Falso che la Juve abbia un debito con Ronaldo. Ronaldo ha rinunciato allo stipendio e ha diritto al ripensamento. Diritto che sta esercitando e per il quale, come per Dybala, Juventus farà le dovute correzioni e accantonamenti, senza contestazione. Non c’è falso in bilancio. — Graziano Carugo Campi (@CampiMinati) September 16, 2023

La somma ammonterebbe intorno ai 20 milioni di euro, due terzi dell’ingaggio annuale che il calciatore percepiva alla Juventus (31 milioni di euro). Soldi che inizialmente erano stati “congelati”, tramite un accordo – sia collegiale che individuale – con i vari membri del gruppo squadra, proprio per fronteggiare la crisi che costrinse il mondo del calcio e non solo a fermarsi per mesi. Roba per avvocati, ma c’è chi cerca di fare chiarezza. Si tratta del giornalista Graziano Carugo Campi. “Falso che la Juve abbia un debito con Ronaldo – scrive sul suo profilo Twitter – Ronaldo ha rinunciato allo stipendio e ha diritto al ripensamento. Diritto che sta esercitando e per il quale, come per Dybala, Juventus farà le dovute correzioni e accantonamenti, senza contestazione. Non c’è falso in bilancio”.