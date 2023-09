Vlahovic in Arabia, conferma ufficiale: come cambia il mercato della Juve

Per la Juventus c’è sempre tanto clamore riguardo le mosse di calciomercato futuro che potrebbe compiere la squadra bianconera.

Per adesso il calciomercato è chiuso, di trattative ufficiali se ne riparlerà solamente a gennaio. Con i direttori sportivi che sono al lavoro però già per il futuro. E non potrebbe essere altrimenti, visto che la concorrenza sugli obiettivi che una squadra come la Juve si pone aumenta settimana dopo settimana.

Nel prossimo mercato invernale la Juventus difficilmente sarà protagonista. Anche se non è da escludere che possa arrivare qualche innesto a centrocampo. Specie se arriverà una squalifica per Paul Pogba. Servirebbe un centrocampista e bisognerà saper cogliere qualche eventuale occasione. Giuntoli dunque è pronto a lavorare anche su nuovi acquisti dopo che negli ultimi mesi si è occupato prevalentemente di cessioni. Che sono state necessarie al club per fare cassa e sistemare il bilancio.

Juventus, Mitrovic: “Consiglio l’Arabia a Vlahovic ma…”

Uno dei calciatori che più a lungo è stato nella lista dei possibili partenti nel corso della scorsa estate è stato Dusan Vlahovic. Che però alla fine è rimasto alla corte di Allegri e per la gioia dei tifosi bianconeri è stato già decisamente protagonista in queste prime tre partite di campionato.

Di una possibile esperienza in Arabia Saudita del bomber bianconero ne ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport l’attaccante della Serbia Aleksandar Mitrovic, che milita nell’Al-Hilal. “Ne abbiamo parlato in nazionale, mi ha chiesto come mi sto trovando e sì, consiglierei una esperienza in Arabia Saudita anche a Dusan. Ma in questo momento, ad essere sincero, lo vedo felice e focalizzato sulla Juventus”. Per ora dunque difficile dunque ipotizzare un futuro lontano dal bianconero per il numero nove, anche se il calciomercato ha sempre in serbo grandi sorprese.