De Ligt “mandato via” dal Bayern: gode solo la Juve

Non sarà più a punteggio pieno dopo il pareggio con il Bayer Leverkusen di venerdì scorso, ma resta comunque lassù, come avviene ormai molto spesso ormai da più di un decennio a questa parte. Il Bayern Monaco, campione da undici anni di fila, in Bundesliga continua a guardare tutti dall’alto verso il basso. Ma i mormorii non mancano.

La tifoseria bavarese, infatti, ha “perdonato” a Thomas Tuchel e ai suoi uomini la deludente stagione dello scorso anno solo per il semplice fatto che alla fine, anche se in maniera decisamente rocambolesca, il titolo è arrivato comunque. Dall’ex tecnico di Psg e Chelsea adesso ci si aspetta qualcosa in più. E, per ora, sta rispondendo presente. Il Bayern Monaco nell’anticipo di questo turno ha impattato con una delle squadre più in forma del momento, il Leverkusen, ma in precedenza le aveva vinte tutte, toppando esclusivamente la Supercoppa con il Lipsia. Adesso si avvicina l’esordio in Champions League: i campioni della Bundesliga nei gironi affronteranno Manchester United, Copenaghen e Galatasaray.

De Ligt “mandato via” dal Bayern, i tifosi vogliono la sua cessione

Tra le scelte di Tuchel che stanno facendo più discutere c’è quella che riguarda l’ex Juve Matthijs de Ligt, finito improvvisamente dietro nelle gerarchie.

L’allenatore del Bayern Monaco attualmente preferisce Upamecano – giocatore che Tuchel ha voluto trattenere nonostante avesse importanti offerte dall’Arabia – e l’ex napoletano Kim al difensore olandese. De Ligt ha giocato davvero poco, al punto che si è sfogato nel corso di una conferenza stampa: “Non so perché non gioco – ha detto – dovreste chiederlo al mister. Faccio tutto quello che Tuchel vuole ma nelle ultime due partite ho giocato dieci minuti circa e a centrocampo”. Ma, a quanto pare, non è il solo Tuchel a non vedere più di buon occhio l’ex bianconero, visto che sul social X (ex Twitter) sono comparsi diversi appelli da parte di tifosi che non vorrebbero più de Ligt in squadra, perché insoddisfatti del suo rendimento. Un bel problema per un giocatore che non era stato certo tenero con la Juve quando è andato via.