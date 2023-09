Giravolta Chiesa: la Juventus incassa 70 milioni

Giravolta Chiesa, la Juventus avrebbe fissato il prezzo del giocatore bianconero per la prossima stagione. Altro che rinnovo

Finalmente stiamo vedendo quel Federico Chiesa che tutti noi ricordavamo prima dell’infortunio. Affamato, voglioso, centrale nel progetto tecnico e tattico di Massimiliano Allegri. Tutto bene? La sensazione è proprio questa, anche se dalla Spagna e precisamente fichajes.net, spiega che il rinnovo dell’attaccante è tutt’altro che scontato.

Il contratto di Chiesa scade il 30 giugno del 2025, quindi la prossima estate qualora non arrivasse l’accordo potrebbe essere in scadenza. Una situazione che la Juve vorrebbe evitare, senza dubbio, tant’è che nei prossimi mesi almeno secondo quelle che sono state le indiscrezioni delle ultime settimane ci potrebbe essere un incontro per iniziare a parlare di prolungamento. Se ne parlerà senza dubbio, ma in ogni caso la Juventus avrebbe anche fissato il prezzo del cartellino del giocatore. E questo ovviamente influirà anche sulla richiesta economica dell’ex Fiorentina.

Giravolta Chiesa, la Juve ha fissato il prezzo

Settanta milioni di euro, questi sarebbero i soldi che vorrebbe la Juventus se qualcuno dovesse bussare alla porta per Federico. E quel qualcuno, ad esempio, potrebbe essere il Liverpool che si potrebbe liberare anche nel prossimo gennaio del cartellino di Salah.

Ma non ci sono solamente i Reds. Anche qualche altro club di Premier potrebbe bussare alla porta dei bianconeri nei prossimi mesi. La cosa certa è che a meno di quella cifra non si dovrebbe scendere. E questa decisione è anche un segnale per chi davvero vorrebbe arrivare a Torino per prendere Federico. Servono tanti, ma tanti soldi.