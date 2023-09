Juventus, colpo sfumato: accordo trovato con il City

Continuano ad essere tante le voci che riguardano la Juventus in questo periodo dell’anno, anche parlando di calciomercato.

Gennaio non è molto lontano e tutti i club, nonostante il campionato sia iniziato solamente da poche settimane, hanno già iniziato a guardare avanti. Anche perché su determinati obiettivi la concorrenza è sempre tanta da battere, bisogna muoversi con un certo anticipo.

Per adesso la Juventus non sembra necessitare di particolari rinforzi. Il cammino in serie A è iniziato molto bene, con 10 punti nelle prime quattro gare. Un ruolino di marcia che potrebbe far sviluppare situazioni di classifica molto interessanti. E del resto la Juventus non fa mistero di voler puntare alla conquista dello scudetto, visto tra l’altro che non avrà impegni europei. Il calciomercato della Juventus però potrebbe subire una svolta nel momento in cui si saprà il destino di Pogba, a rischio squalifica per la positività al doping riscontrata nei giorni scorsi.

Juventus, sfuma Barco: lo prende il Manchester City

Nel frattempo il direttore sportivo Giuntoli sta probabilmente continuando a setacciare il mercato mondiale alla ricerca di giovani che potrebbero far bene alla Juve, anche crescendo nelle altre squadre della società bianconera. Un po’ come avvenuto a Iling Jr e gli altri campioncini che Allegri sta lanciando sempre più in prima squadra.

Nei mesi scorsi si è parlato molto dell’interesse della Juventus nei confronti di un giovane talento del Boca Juniors, il laterale Valentin Barco, classe 2004. Calciatore che però piace a molti e per questo motivo è un obiettivo molto difficile da raggiungere. Forse impossibile, visto che in Argentina “Tyc Sports” rivela come che il Manchester City avrebbe trovato l’accordo con il club di Buenos Aires. Il futuro dunque di questo giovane talento potrebbe essere in Premier League alla corte di Guardiola.