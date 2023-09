Juventus, la moviola su McKennie: ecco cosa è successo

Cresce la fiducia in casa Juventus dopo la bella vittoria conquistata dai danni della Lazio che fa classifica e morale.

Dopo la sosta che c’è stata per gli impegni della nazionale la partita tra i bianconeri di Allegri e i biancocelesti di Maurizio Sarri rappresentava un duro banco di prova per Chiesa e compagni. Un esame che hanno superato a pieni voti vista la partita disputata.

La Juventus continua dunque nella sua marcia da imbattuta in serie A e i tifosi possono essere anche molto soddisfatti delle prestazioni sul campo dei loro beniamini. Siamo solamente però all’inizio del torneo e bisognerà rimanere sempre molto concentrati se si vorrà sognare in grande. Durante la sosta si è parlato anche di calciomercato con i bianconeri che senz’altro avranno individuato già diversi obiettivi come possibili rinforzi per il futuro. Volti nuovi dei quali dovrà occuparsi il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Juventus, il pallone di McKennie non era uscito del tutto

Tornando alla partita con la Lazio, il gol dell’1-0 è stato molto discusso. L’azione che porta al gol infatti nasce da una incursione sulla fascia destra di McKennie, che recupera il pallone proprio a ridosso della linea laterale. Dentro o fuori dal campo? Sui social di questo episodio si è discusso davvero tantissimo.

🔥La giocata di #McKennie da cui è scaturita l'azione del gol di #Vlahovic 🤔La palla era completamente uscita dal campo? #JuveLazio pic.twitter.com/OsYzU4JuEk — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 16, 2023

Sui giornali l’arbitraggio di Maresca non è piaciuto. Ad ogni modo è stato il Var a decidere che la palla controllata dal calciatore americano fosse ancora in gioco. Non ci sono telecamere lungo le linee laterali e questo ha complicato non poco la valutazione. Alla fine comunque la sensazione è che il pallone probabilmente non era uscito del tutto, guardandolo in proiezione. Ecco perché il gol è regolare ed è stato convalidato dall’arbitro. Una decisione che ha fatto infuriare la Lazio.