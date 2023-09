Juventus-Lazio infinita: “Porcherie, lo hanno distrutto”

Il giornalista si espone dopo le polemiche dei biancocelesti nel post-partita di Juventus-Lazio

La Juventus ha dato un grande segnale alle rivali, vincendo 3-1 contro la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dalla vittoria al Maradona contro il Napoli.

I bianconeri hanno ottenuto 10 punti nelle prime 4 giornate, frenando solo contro il Bologna e ad oggi si trovano al secondo posto alle spalle solo dell’Inter, a punteggio pieno. Segnali positivi soprattutto dalla coppia d’attacco, Chiesa e Vlahovic che hanno timbrato il cartellino e mostrato un’ottima condizione fisica e mentale. Anche nella gara di ieri, però, non sono mancate le polemiche per alcuni episodi. Il giornalista Massimo Zampini ha commentato sul proprio profilo X (ex Twitter) in merito alle polemiche nate dopo il triplice fischio finale del big match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Lazio, con tanto di silenzio stampa da parte del club biancoceleste.

Juventus-Lazio, polemiche dei biancocelesti: “Ossessione per la Juve”

Le proteste sono nate nei confronti del direttore di gara che, secondo il punto di vista della Lazio, avrebbe arbitrato a favore dei bianconeri.

Di seguito le parole di Zampini: “Le porcherie di tweet e commenti che ho letto, insieme al silenzio stampa dei rivali dopo una partita del genere sono esemplificative. Spiegano perfettamente come l’ossessione per la Juventus abbia distrutto la possibilità di ogni discorso sereno e lucido intorno al calcio in questo paese“.

Al giudizio di Zampini si è unito anche un altro giornalista, Fabio Ravezzani che si è espresso così sulle polemiche emerse nella giornata di ieri da parte della Lazio: “Lotito che si lamenta dell’arbitro di Juve-Lazio è grottesco. I bianconeri commettono -2 falli e hanno 5 ammoniti. I laziali 12 falli e un solo giallo. Ma di che parliamo?”.