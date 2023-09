Juventus sbattuta fuori da un’altra coppa: tutta colpa dell’Inter

Juventus sbattuta fuori da un’altra coppa, i nerazzurri hanno scavalcato Madama nella speciale classifica: fondamentale recuperare terreno.

Nella settimana che sta per iniziare prenderanno il via le coppe europee ed ogni juventino che si rispetti proverà un pizzico di amarezza nel non vedere all’opera i bianconeri, che quest’anno non giocheranno alcuna competizione internazionale.

La Juventus sul campo aveva conquistato la qualificazione alla Champions League ma la penalizzazione di 10 punti, diventata ufficiale a due giornate dal termine della scorsa stagione, l’ha fatta scivolare in settima posizione. La Signora, tuttavia, non avrebbe in ogni caso giocato in Europa, visto che a distanza di poco più di un mese è arrivata la squalifica da parte dell’Uefa: al suo posto, in Conference League, è stata ripescata la Fiorentina. Motivo per cui Danilo e compagni da qui a giugno saranno impegnati esclusivamente in campionato ed in Coppa Italia. Nella speranza che, come ha ribadito Allegri anche ieri dopo la partita con la Lazio, la Juve possa arrivare tra le prime quattro e tornare ad ascoltare la famosa “musichina” della coppa dalle grandi orecchie.

Juventus sbattuta fuori da un’altra Coppa, Mondiale per Club a rischio

Intanto arriva una brutta notizia che riguarda il ranking Uefa. Il fatto di non prendere parte a nessuna coppa ha fatto perdere diverse posizioni ai bianconeri.

Madama è addirittura dalla top 10, scavalcata sia dall’Inter che dalla Roma. Bisogna subito recuperare terreno, anche in vista del Mondiale per Club “allargato” che la Fifa organizzerà a partire dall’estate 2025. Competizione che coinvolgerà squadre provenienti da tutto il pianeta: 32 in totale e 12 saranno club affiliati alla Uefa. Ma come saranno scelti? In base al ranking ovviamente: oltre alle vincitrici delle ultime quattro edizioni della Champions League (dal 2022 in poi, dunque Real Madrid e Manchester City di fatto già qualificate) le altre otto arriveranno dalla speciale classifica che tiene conto dei risultati in campo internazionale. La Juve, insomma, è avvisata.