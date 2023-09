Apertura improvvisa, uragano Juventus: sì ad 80 milioni per Vlahovic

Calciomercato Juventus, da quelle parti non sono disposti più ad aspettare fino all’ultimo giorno di mercato: 80milioni ai bianconeri

Dopo una stagione, quella passata, decisamente altalenante, Dusan Vlahovic ha iniziato quest’anno segnando e convincendo tutti. La doppietta alla Lazio, due reti con quello che sarebbe il suo piede debole, ha fatto vedere come il giocatore se, in forma, può essere decisivo.

E a quanto pare se ne sono accorti anche a Madrid, sponda Real. Florentino Perez ha aspettato fino all’ultimo giorno di mercato Mbappé prima che lo stesso decidesse di rimanere al Psg in quella che è una telenovela che anche la prossima estate riempirà le pagine dei giornali. Ma non sembra più così convinto di restare a guardare a lungo: il Real non ha potuto programmare un altro colpo in estate, in attacco, appunto per il fatto di puntare su Mbappé. E Ancelotti adesso si ritrova con il solo Joselu lì davanti che non è una prima scelta e che ha l’impossibile compito di dover sostituire Benzema.

Calciomercato Juventus, 80milioni per Vlahovic

Secondo quanto scritto da ElGolDigital arrivati a questo punto non è nemmeno del tutto da scartare l’ipotesi, se Vlahovic continuasse a segnare con questa regolarità, che i madrileni si presentino alla Continassa con gli 80milioni di euro che la Juventus chiederebbe per il cartellino dell’attaccante serbo.

Davanti ad una cifra del genere ci sono pochi dubbi che Giuntoli ci penserebbe, eccome. E ci sono pochi dubbi sul fatto che la dirigenza bianconera aprirebbe a quella che sarebbe un importante cessione. Si sa, quando un giocatore gira, e Dusan sta girando davvero tanto, gli occhi di tutte le big d’Europa arrivano.