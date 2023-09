Donnarumma ha deciso: la data del suo approdo alla Juventus

Non tramonta la pista Donnarumma per la Juventus: suggestione dalla Francia per giugno

Il nome di Gianluigi Donnaruma è sempre un’opzione molto valida per la Juventus che ormai da tempo lo corteggia.

L’ex portiere del Milan da quando è approdato a Parigi non ha vissuto momenti certamente indimenticabili. Il primo anno ha dovuto affrontare l’alternanza con Kaylor Navas, andando spesso in panchina in partite importanti. L’anno scorso, invece, ha definitivamente guadagnato la titolarità ma ha commesso diversi errori, soprattutto in Champions League, non riuscendo a dare il suo contributo per arrivare fino in fondo nella competizione. Donnarumma convive ormai da anni con pressioni costanti e critiche continue da parte dei tifosi rossoneri che non gli hanno mai perdonato l’addio per approdare al Paris Saint-Germain. Anche di recente durante la partita tra Italia e Ucraina a San Siro, alcuni tifosi non hanno fatto mancare i fischi al portiere classe ’99 che nel girone di Champions League si troverà di fronte anche il Milan.

Juventus, non tramonta il nome di Donnarumma: suggestione dalla Francia

Il campione d’Europa è uno dei nomi in cima alla lista per la Juventus, come erede di Wojciech Szczesny.

L’estremo difensore polacco ha ormai la sua età e i bianconeri stanno lavorando già al futuro. Se pur abbia rinnovato e anche quest’anno i bianconeri abbiano deciso di confermarlo, la caccia al nuovo portiere è aperta e la Juventus spera di riaprire un ciclo italiano dopo l’era Buffon. Donnarumma, non è un segreto, è il principale indiziato e la voglia di tornare in Serie A per l’ex Milan non manca. Come riportato da okfichajes.com, non è escluso che Donnarumma possa lasciare Parigi a fine stagione. Nonostante il contratto fino al 2026, nel futuro di Donnarumma potrebbe esserci di nuovo l’Italia, questa volta magari a tinte bianconere.