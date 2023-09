Il Real Madrid umilia la Serie A: 50 milioni e addio Juventus

Il Real Madrid piomba sul gioiello della Serie A e spazza via la Juventus dalla corsa: il punto

Il mercato non si ferma mai e la Juventus sta lavorando sotto traccia ai prossimi obiettivi in vista di gennaio e ovviamente di giugno.

La priorità per Cristiano Giuntoli è quella di sostituire Paul Pogba, dopo la recente notizia della positività al doping. Il francese rischia una maxi squalifica dai 2 ai 4 anni e i bianconeri avrebbero la facoltà di rescindere il suo contratto. Di fatto, però, nel centrocampo di Allegri si è venuto a creare un vuoto che dovrà essere colmato già nel mercato di gennaio. Oltre al centrocampo, però, la Juventus sta lavorando anche in chiave difesa.

Juventus, Scalvini nell’agenda del Real Madrid: 50 milioni per strapparlo all’Atalanta

Negli ultimi tempi uno dei giovani difensori che più si sta mettendo in mostra nel nostro campionato è Giorgio Scalvini.

Il centrale classe 2003 è già un pilastro dell’Atalanta di Gasperini e pian piano sta diventando una risorsa preziosa anche per la Nazionale, come dimostra il suo impiego dal primo minuto nella gara tra Italia e Ucraina, scelto da Spalletti al fianco di Bastoni. Tante squadre lo stanno monitorando con attenzione ma l’Atalanta è bottega cara e difficilmente farà sconti per uno dei suoi gioielli più splendenti. Come accaduto di recente per giocatori come Hojlund, Boga, Traoré, Kulusevski e non solo, i talenti della Dea sono sempre pagati a cifre molto elevate e anche in questo caso chi vorrà assicurarsi Scalvini dovrà essere disposto a uno sforzo economico non indifferente. Diversi club italiani tra cui Juventus, Napoli e Milan hanno mostrato un concreto interesse per Scalvini, così come anche l’Inter. La richiesta della Dea, però, ha frenato le squadre italiane, costringendole a virare su altri obiettivi. L’Atalanta chiede circa 50 milioni di euro per lasciarlo andare, cifra che potrebbe offrire il Real Madrid. Come riportato da fichajes.net, i blancos sono alla ricerca di un nuovo difensore che possa ringiovanire il reparto e avrebbero individuato Scalvini come possibile nuovo rinforzo.