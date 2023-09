Dall’Atletico alla Juventus, prezzo dimezzato: Pogba ‘suggella’ l’affare

Dall’Atletico alla Juventus, la questione Pogba mette davanti i bianconeri contro la sua ex squadra. Ecco quello che potrebbe succedere

Il problema di Pogba, risultato positivo al testosterone e che quindi, in attesa delle controanalisi non si può nemmeno allenare con il gruppo, mette la Juventus con le spalle al muro: un centrocampista per aiutare Allegri nelle sue scelte deve arrivare per forza di cose. E un elemento nel mirino dei bianconeri c’è da un poco di tempo.

Il nome lo conosciamo, è quello di Partey, centrocampista dell’Arsenal che in questa stagione con Arteta dovrebbe trovare poco spazio soprattutto dopo l’arrivo di Rice per oltre 100milioni di euro. L’ex Atletico Madrid è in uscita e già a gennaio, a quanto pare, i Gunners potrebbe ascoltare delle offerte per il tesserato. Ma dalla Spagna dicono che su di lui ci potrebbe essere un ritorno di fiamma dell’Atletico Madrid, ex squadra appunto del centrocampista, per quella che è una specifica richiesta di Simeone.

Dall’Atletico alla Juventus, anche il Cholo su Partey

Sì, il Cholo – che domani sera sarà impegnato in Champions League contro la Lazio all’Olimpico – vorrebbe un altro centrocampista nella sua rosa e vorrebbe che fosse proprio uno che conosce già l’ambiente. E chi meglio di Partey? Nessuno.

Certo, dalla Spagna confermano pure che in questo momento la Juventus sembra leggermente avanti pure per quello che potrebbe essere il costo del cartellino del giocatore, praticamente dimezzato rispetto al precedente passaggio in Premier League: si parla di 25milioni di euro, soldi che la Juventus potrebbe trovare se dovesse andare alla rescissione contrattuale con Pogba.