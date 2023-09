La Juventus riporta in Serie A un campione d’Europa: il sogno è realtà

La Juventus riporta in Serie A un campione d’Europa, Giuntoli si è già messo in moto in vista del mercato di gennaio.

Dopo le prime quattro giornate di Serie A c’è solo una squadra ancora a punteggio pieno e quella è l’Inter, che sabato scorso ha strapazzato il Milan nel derby meneghino, rifilando cinque gol ai rossoneri di Pioli. La Juventus sta provando a tenere il passo degli uomini di Simone Inzaghi: i bianconeri hanno due punti in meno e sono secondi, da soli.

Un inizio positivo per Madama, trascinata dalla coppia Vlahovic-Chiesa, entrambi di nuovo in gol anche sabato scorso nel big match contro la Lazio dell’ex Sarri. Massimiliano Allegri ha ormai pienamente recuperato i due ex viola, che rappresentano i maggiori investimenti fatti dal club negli ultimi anni, essendo costati (insieme) oltre 120 milioni di euro. La Juventus, per ora, sembra aver trovato una sua fisionomia soprattutto grazie a loro, che lo scorso anno avevano dovuto fare i conti con problemi fisici vari. La squadra, nel complesso, c’è e, checché ne dica il tecnico livornese, ha tutte le carte in regola per poter dare filo da torcere alle altre dirette concorrenti e lottare per lo scudetto.

La Juventus riporta in Serie A un campione d’Europa, c’è Jorginho per il post-Pogba

Se le cose dovessero continuare a procedere per il meglio non è da escludere che Cristiano Giuntoli, responsabile dell’area sportiva bianconera, possa mettersi in moto già a gennaio, regalando ad Allegri qualche valido rinforzo.

Serve un centrocampista che prenda il posto di Paul Pogba, che molto probabilmente dovrà fare i conti con una squalifica per doping. Difficile rivedere il francese in campo nel giro di pochi mesi. Giuntoli, come riporta OkFichajes.com, sembrerebbe aver puntato Jorginho, un giocatore che conosce bene sin dai tempi del Napoli. Il regista campione d’Europa, passato dal Chelsea all’Arsenal lo scorso gennaio, a Londra è ormai una seconda scelta e lo dimostra il fatto che in queste prime giornate abbia giocato solo pochi minuti. L’italo-brasiliano è appetito anche dal Barcellona ma la Signora al momento sarebbe in vantaggio.