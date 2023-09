Nuovo accordo con la Juventus, bonus alla firma: ‘chiudono’ per Vlahovic

Calciomercato Juventus, bonus alla fimra per il top player, adesso, potrebbe esserci la svolta nella trattativa.

Il futuro contrattuale di Dusan Vlahovic con la Juventus è al centro dell’attenzione nel mondo del calcio, con segnali che indicano un imminente rinnovo contrattuale. La decisione di esaminare il contratto del bomber serbo è stata motivata da diverse ragioni, tra cui questioni economiche e la crescente importanza del giocatore nella squadra.

Attualmente, infatti, il contratto di Vlahovic con la Juventus è valido fino a giugno 2026. Tuttavia, il club bianconero è determinato a rivedere questo accordo per riflettere il ruolo sempre più centrale del giovane attaccante nella squadra. Una delle sfide principali è l’ingaggio del giocatore, che attualmente ammonta a 7 milioni di euro netti a stagione. Si prevede che questo importo possa aumentare notevolmente, superando la doppia cifra, rendendolo così il contratto più pesante nell’organico della Vecchia Signora.

Vlahovic al centro del progetto: rinnovo ‘corposo’

Il rinnovo del contratto di Vlahovic potrebbe comportare un aumento dell’ingaggio, ma il club è aperto a considerare l’opzione di una rimodulazione che includa una parte dell’ingaggio fisso convertita in bonus legati alle prestazioni. Questo approccio può essere vantaggioso sia per il giocatore che per la Juventus, in quanto incentiverebbe Vlahovic a continuare a esibirsi al massimo livello. È importante sottolineare che la Juventus non sta solo considerando il futuro di Vlahovic, ma sta anche valutando le situazioni contrattuali di altri giocatori di alto livello, tra cui Federico Chiesa, Adrien Rabiot e Wojciech Szczesny. Questo suggerisce che il club sta cercando di trovare un equilibrio tra le sue risorse finanziarie e il mantenimento di un nucleo di talento di alto livello.

I negoziati per il rinnovo del contratto di Vlahovic e di altri giocatori chiave dovrebbero entrare nel vivo nei prossimi mesi. La Juventus è consapevole dell’importanza di garantire la stabilità contrattuale dei suoi talenti e sta lavorando per raggiungere accordi che soddisfino entrambe le parti.