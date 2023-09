Juventus, modalità rinnovi: Locatelli in cima alla lista

Inizia il lavoro della Juventus in tema rinnovi e uno dei primi che potrebbe rinnovare è Manuel Locatelli: il punto

La Juventus sta iniziando a concentrarsi anche sui rinnovi e uno degli indiziati a prolungare il contratto è Manuel Locatelli.

La società vuole consolidare il pacchetto di giocatori che in questi anni hanno costituito l’ossatura del club, tra cui naturalmente Federico Chiesa che rimane una delle priorità assolute, così come anche Adrien Rabiot che a fine stagione è sembrato ad un passo dell’addio. Allegri, però, è riuscito a convincere il francese del progetto, persuadendolo a rimanere a Torino almeno un altro anno. Tra i perni della nuova Juve c’è sicuramente Danilo, diventato capitano dopo l’addio di Leonardo Bonucci; ma anche lo stesso Manuel Locatelli. Come sottolineato dal giornalista Nicolò Schira, il club bianconero sta approcciando al rinnovo di Locatelli che ha un contratto fino al 2026. Il centrocampista ex Milan e Sassuolo potrebbe estendere fino al 2027, permettendo alla Juventus di abbassare l’ammortamento a bilancio.

CalciomercatoJuventus, approccio per il rinnovo di Locatelli fino al 2027

Il centrocampista della nazionale è arrivato a Torino nel 2021, appena dopo aver vinto l’Europeo con l’Italia.

Una tappa cruciale della sua carriera, a coronamento del suo triennio di crescita a Sassuolo dove era diventato protagonista con Roberto De Zerbi che ha avuto l’intuizione di lanciarlo e di renderlo un protagonista. Lo stesso De Zerbi ha cercato di prenderlo al Brighton, ma Locatelli ha scelto di restare alla Juventus dove in questo momento è il titolare in cabina di regia nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri. La Juventus sta lavorando per allungare il contratto di Locatelli di un altro anno, magari con un piccolo adeguamento a livello economico. La sensazione è che il matrimonio tra Locatelli e i bianconeri possa proseguire senza particolari intoppi o incidenti di percorso.